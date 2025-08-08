Налет дронов ВСУ парализовал участок Северо-Кавказской железной дороги РФ 8.08.2025, 21:08

Нанесен мощный удар по военной логистике врага.

Во вторник, 5 августа, ночью украинские беспилотники нанесли серию ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в Ростовской области РФ, нарушив движение поездов и вызвав крупные пожары.

Об этом сообщило независимое российское издание ASTRA.

Сообщается, что один из дронов упал на окраине хутора Верхнеталовка Миллеровского района, поразив в тяговую электроподстанцию «Старая станица» на участке между Миллерово и Тарасовской. В результате взрыва и пожара загорелись два резервных трансформатора, а административное здание было разрушено.

В момент атаки подстанция была полностью обесточена, без электричества осталась часть Северо-Кавказской железной дороги. Повреждена и опора высоковольтной линии. Для ликвидации возгорания был привлечен пожарный поезд.

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Андрей Слюсарь подтвердил пожар на площади около 500 квадратных метров. Позже Южная транспортная прокуратура сообщила о сбое в графике движения поездов.

Пострадавших и погибших нет. В ту же ночь под удар попала и станица Тацинская.

В последние месяцы Силы обороны Украины регулярно атакуют железнодорожные объекты в приграничных районах РФ, стремясь нарушить военную логистику. Российская армия активно использует железные дороги для переброски техники, боеприпасов и личного состава на фронт.

