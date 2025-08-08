Вместо 15 самолетов за год – только один 8.08.2025, 21:38

Санкции остановили авиапромышленность РФ.

Российские авиастроители поставили только один из 15 запланированных коммерческих самолетов в этом году, поскольку санкции в отношении иностранных компонентов задерживают производство, а высокие процентные ставки ограничивают инвестиции.

Об этом сообщает агентство Reuters (перевод - «Украинская правда»).

С начала войны в Украине в феврале 2022 года западные санкции заблокировали доступ к иностранным самолетам и запасным частям. С флотом из более 700 самолетов, на котором доминируют модели Airbus и Boeing, российские авиакомпании теперь вынуждены искать критически важные компоненты через сложные и косвенные импортные маршруты.

«Нет базы компонентов, нет технологий, нет производственных мощностей, нет инженеров», - сказал один из источников российской авиационной промышленности. «Создать все это с нуля займет годы, если не десятилетия».

Недавние серьезные инциденты подчеркивают насущную потребность в сохранении состояния флота. В конце июля советский самолет Ан-24, построенный в 1976 году, разбился на Дальнем Востоке России, убив всех 48 человек на борту. Через несколько дней национальный перевозчик «Аэрофлот» приостановил десятки рейсов после мощной кибератаки.

Проблемы авиационного сектора с достижением самодостаточности являются частью более широкого замедления промышленности. Согласно данным индекса менеджеров по закупкам, промышленное производство России сократилось в июле самыми быстрыми темпами с марта 2022 года, а рост промышленности продолжает замедляться.

Высокие процентные ставки повлияли на уменьшение производства автомобилей, банкротства в угольном секторе, замедление объемов экспорта таких товаров, как металлы и нефтяные продукты, а также на неосуществленные цели по производству самолетов, как заявляют чиновники и предприятия, что способствует замедлению экономического роста.

«Промышленность испытывает удар быстрее и сильнее из-за строгой монетарной политики», - сказал Дмитрий Полевой, руководитель инвестиционной компании Astra Asset Management, предупреждая, что промышленный сектор на грани рецессии.

Отметим, что за 11 месяцев 2024 года в РФ зафиксировали 208 «инцидентов» с иностранными самолетами. Это на 29% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда насчитали 161 случай.

В июне 2022 года правительство РФ запустило программу развития авиационной промышленности в качестве ответа на санкции.Цель - построить тысячу самолетов отечественного производства до 2030 года.

За три года Россия должна была произвести более 100 воздушных судов. На самом же деле за это время удалось выпустить лишь семь.

