И «мечтатели» послали путинских по направлению

  • 8.08.2025, 21:46
  • 1,766
И «мечтатели» послали путинских по направлению

«Кремлевские» вытаращили глаза.

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» некоторыми гражданами в РФ рассматривается чуть ли не как пропутинская. Но вот «мечтатели» бросили свою ложку перца в горячий «кавказский суп», от потребления которого (вспомните Армению и Азербайджан) у «кремлёвских» в последнее время краснеют лица, таращатся глаза, из которых идут слёзы, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

МИД Грузии сделал заявление в отношении России, Абхазии и Южной Осетии, в котором говорится:

«Министерство иностранных дел призывает РФ отменить свое незаконное решение о признании т.н. независимости оккупированных территорий, уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии, выполнять свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести свои войска с территории Грузии и не препятствовать возвращению внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои дома»

То есть, «мечтатели» послали всех в РФ, кто считал их «своими».

