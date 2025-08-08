И «мечтатели» послали путинских по направлению
- 8.08.2025, 21:46
«Кремлевские» вытаращили глаза.
Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» некоторыми гражданами в РФ рассматривается чуть ли не как пропутинская. Но вот «мечтатели» бросили свою ложку перца в горячий «кавказский суп», от потребления которого (вспомните Армению и Азербайджан) у «кремлёвских» в последнее время краснеют лица, таращатся глаза, из которых идут слёзы, пишет телеграм-канал «СерпомПо».
МИД Грузии сделал заявление в отношении России, Абхазии и Южной Осетии, в котором говорится:
«Министерство иностранных дел призывает РФ отменить свое незаконное решение о признании т.н. независимости оккупированных территорий, уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии, выполнять свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести свои войска с территории Грузии и не препятствовать возвращению внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои дома»
То есть, «мечтатели» послали всех в РФ, кто считал их «своими».