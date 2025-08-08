В Москве арестован сотрудник одного из самых секретных подразделений МВД 8.08.2025, 21:54

Якобы за взятку.

В российской столице арестовали сотрудник одного из наиболее засекреченных подразделений МВД России — Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ).

Как сообщает «Коммерсантъ», уголовное дело против старшего оперуполномоченного 4-го отдела БСТМ Антона Нестерова расследует Главное следственное управление СКР по Москве. Следствие обвиняет Нестерова в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в неправомерном доступе к компьютерной информации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

Силовика задержали еще в мае. На 12 августа в Мосгорсуде назначено рассмотрение жалобы защиты на очередное продление срока содержания под стражей. Ранее суды неоднократно отклоняли аналогичные ходатайства, ссылаясь на материалы, подтверждающие обоснованность подозрений, а также на риск того, что Нестеров, оказавшись на свободе, может скрыться или оказать давление на участников расследования.

Детали дела остаются засекреченными, однако, по информации «Коммерсанта», в Следственном комитете полагают, что оперативник не только получал взятки, но и «совершал преступления, характерные для хакеров» — при том, что сам должен был бороться с киберпреступниками.

Этот инцидент стал не первым скандалом вокруг БСТМ. В апреле 2024 года СКР заочно предъявил обвинение другому сотруднику подразделения — Георгию Сатюкову, служившему в управлении «К» МВД. Ему вменили получение крупнейшей в истории российского МВД взятки — почти 5 миллиардов рублей криптовалютой.

До этого самым резонансным делом считалось расследование против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного на 16 лет за взятки на сумму 1,4 млрд рублей. При этом в ходе обысков у него изъяли имущество и наличные на сумму около 9 млрд рублей.

По данным СК, Сатюков действовал через посредника — бывшего коллегу Дмитрия Соколова. Оба были объявлены в федеральный и международный розыск. Следствие утверждает, что взятку в криптовалюте им передал системный администратор криптобиржи WEX (World Exchange Services Pte. Ltd., ранее — BTC-e) Алексей Иванов (также известный как Билюченко). Взамен полицейские, как утверждается, обеспечивали «покровительство».

По версии следователей, после получения криптовалюты фигуранты скрылись за границей, отмыли деньги через сделки с недвижимостью, включая покупку апартаментов в знаменитой 828-метровой башне Бурдж-Халифа в Дубае, писал «Коммерсантъ».

