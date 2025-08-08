Белорусов шокировали цены на мороженое 8.08.2025, 22:05

На ценнике написано, что оно из КНДР.

Белорусы заметили в магазине необычное мороженое — похоже на фруктовый лед, стоит недешево, а на ценнике написано, что оно из КНДР. Так ли это на самом деле?

Вот какие фото прислали в редакцию «Онлайнера»: в поле «Производитель» на ценнике указано «Корея. Народно-Демократич. Респ.».

Журналист проверил: такое мороженое действительно можно найти в магазинах. Но ценник распечатали с ошибкой, Lotte — южнокорейская корпорация, никакого отношения к КНДР она не имеет. На самой упаковке также есть информация, что мороженое произвели в Республике Корея.

Как пояснили представители торговли, такое мороженое можно найти во многих сетях и назвать его новинкой сложно, «его импортируют уже года два или три точно». Иногда встречаются непривычные для белорусов вкусы — в магазинах можно найти мороженое Lotte с кукурузой.

Южнокорейское мороженое стоит от 4,9 до 9,3 рубля за упаковку, на его родине порядок цен сопоставимый.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com