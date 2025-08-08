закрыть
8 августа 2025, пятница, 22:11
Белорусов шокировали цены на мороженое

  • 8.08.2025, 22:05
Белорусов шокировали цены на мороженое

На ценнике написано, что оно из КНДР.

Белорусы заметили в магазине необычное мороженое — похоже на фруктовый лед, стоит недешево, а на ценнике написано, что оно из КНДР. Так ли это на самом деле?

Вот какие фото прислали в редакцию «Онлайнера»: в поле «Производитель» на ценнике указано «Корея. Народно-Демократич. Респ.».

Журналист проверил: такое мороженое действительно можно найти в магазинах. Но ценник распечатали с ошибкой, Lotte — южнокорейская корпорация, никакого отношения к КНДР она не имеет. На самой упаковке также есть информация, что мороженое произвели в Республике Корея.

Как пояснили представители торговли, такое мороженое можно найти во многих сетях и назвать его новинкой сложно, «его импортируют уже года два или три точно». Иногда встречаются непривычные для белорусов вкусы — в магазинах можно найти мороженое Lotte с кукурузой.

Южнокорейское мороженое стоит от 4,9 до 9,3 рубля за упаковку, на его родине порядок цен сопоставимый.

