закрыть
8 августа 2025, пятница, 23:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Министр финансов США сделал новое заявление о санкциях в отношении Кремля

5
  • 8.08.2025, 22:25
  • 1,972
Министр финансов США сделал новое заявление о санкциях в отношении Кремля

По его словам, Трамп сохраняет все варианты открытыми.

Вероятность введения новых жестких американских санкций в отношении России все еще сохраняется. Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент.

- Смотрите, президент Трамп сохраняет все варианты открытыми - и по санкциям, и по тарифам - чтобы остановить эту ужасную войну в России. Президент Трамп - это президент мира. Он хочет, чтобы этот ужасный конфликт был завершён. И тарифы против Китая могут в какой-то момент оказаться на повестке дня, - сказал Бессент.

Стоит напомнить, что сегодня истёк срок ультиматума Дональда Трампа, после которого он обещал вести санкции против России и её торговых партнёров. Однако из-за смены повестки дня, которая произошла из-за анонса встречи Трампа с Владимиром Путиным, о санкциях сегодня уже не вспоминали.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько