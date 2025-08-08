Министр финансов США сделал новое заявление о санкциях в отношении Кремля

Министр финансов США сделал новое заявление о санкциях в отношении Кремля5
- 8.08.2025, 22:25
- 1,972
По его словам, Трамп сохраняет все варианты открытыми.
Вероятность введения новых жестких американских санкций в отношении России все еще сохраняется. Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент.
- Смотрите, президент Трамп сохраняет все варианты открытыми - и по санкциям, и по тарифам - чтобы остановить эту ужасную войну в России. Президент Трамп - это президент мира. Он хочет, чтобы этот ужасный конфликт был завершён. И тарифы против Китая могут в какой-то момент оказаться на повестке дня, - сказал Бессент.
Стоит напомнить, что сегодня истёк срок ультиматума Дональда Трампа, после которого он обещал вести санкции против России и её торговых партнёров. Однако из-за смены повестки дня, которая произошла из-за анонса встречи Трампа с Владимиром Путиным, о санкциях сегодня уже не вспоминали.