Госсекретарь США: Трамп и Путин готовы к встрече

Нужно достичь какого-то прогресса, подчеркнул Рубио.

Президент США Дональд Трамп готов к встрече с Путиным. Соответственно, Путин дал понять, что тоже готов к ней, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире телеканала EWTN (перевод - «Униан»).

- Надеюсь, что встреча состоится. И я думаю, что президент готов к ней. Думаю, Путин дал понять, что готов к ней. Очевидно, что встреча должна быть о чем-то. Нам нужно достичь какого-то прогресса, прежде чем такая встреча будет плодотворной и стоящей усилий, - заявил Рубио.

При этом, он признал, что все еще существует разрыв между условиями мира, которые выдвигает Россия и тем, на что соглашается Украина, однако США пытаются его сократить.

- Впервые за весь процесс есть понимание, чего хочет Россия для урегулирования и прекращения войны с дипломатической точки зрения. Я не утверждаю, что то, что нужно России и то, что нужно Украине - одно и то же. Есть разница и здесь есть разрыв. Мы будем работать над этим вопросом даже сегодня, как только я уйду отсюда.

Вопрос для нас сейчас заключается в следующем: сможем ли мы сократить разрыв между украинской и российской сторонами по этому вопросу, чтобы президент США мог бы приехать в рамках любой встречи и возможно ли приблизиться к соглашению?, - поделился госсекретарь США.

