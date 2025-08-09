Lada Vesta могут отозвать из-за проблем с рулем, который блокируется прямо во время движения 9.08.2025, 4:20

Авто продается и в Беларуси.

Автомобиль Lada Vesta могут отозвать из-за проблем с рулем, который блокируется прямо во время движения, сообщает телеграм-канал SHOT.

Вице-президент российского Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился в Росстандарт с просьбой организовать проверку новеньких Vesta. Поводом для этого стал дефект, при котором руль автомобиля блокируется прямо по ходу движения. В сети публиковали видео с несколькими подобными случаями. В одном из них поломка произошла на скорости около 70 км/ч.

Теперь в Национальном автомобильном союзе предлагают организовать проверку и в случае выявления дефектов провести отзывную кампанию Vesta.

Напомним, в марте 2025 года продажи Lada Vesta в базовой комплектации Life 24 стартовали и в Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com