Lada Vesta могут отозвать из-за проблем с рулем, который блокируется прямо во время движения
- 9.08.2025, 4:20
Авто продается и в Беларуси.
Автомобиль Lada Vesta могут отозвать из-за проблем с рулем, который блокируется прямо во время движения, сообщает телеграм-канал SHOT.
Вице-президент российского Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился в Росстандарт с просьбой организовать проверку новеньких Vesta. Поводом для этого стал дефект, при котором руль автомобиля блокируется прямо по ходу движения. В сети публиковали видео с несколькими подобными случаями. В одном из них поломка произошла на скорости около 70 км/ч.
Теперь в Национальном автомобильном союзе предлагают организовать проверку и в случае выявления дефектов провести отзывную кампанию Vesta.
Напомним, в марте 2025 года продажи Lada Vesta в базовой комплектации Life 24 стартовали и в Беларуси.