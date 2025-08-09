закрыть
9 августа 2025, суббота, 3:30
Lada Vesta могут отозвать из-за проблем с рулем, который блокируется прямо во время движения

  • 9.08.2025, 4:20
Lada Vesta могут отозвать из-за проблем с рулем, который блокируется прямо во время движения

Авто продается и в Беларуси.

Автомобиль Lada Vesta могут отозвать из-за проблем с рулем, который блокируется прямо во время движения, сообщает телеграм-канал SHOT.

Вице-президент российского Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился в Росстандарт с просьбой организовать проверку новеньких Vesta. Поводом для этого стал дефект, при котором руль автомобиля блокируется прямо по ходу движения. В сети публиковали видео с несколькими подобными случаями. В одном из них поломка произошла на скорости около 70 км/ч.

Теперь в Национальном автомобильном союзе предлагают организовать проверку и в случае выявления дефектов провести отзывную кампанию Vesta.

Напомним, в марте 2025 года продажи Lada Vesta в базовой комплектации Life 24 стартовали и в Беларуси.

