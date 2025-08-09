«Со мной знакомятся ровесницы дочери» 6 9.08.2025, 10:26

В 43 года белорус выглядит лучше, чем в 20.

Много веков красота считалась исключительно женской территорией (хотя с этим вряд ли согласился бы Людовик XIV, проводивший долгие часы за выбором нарядов). Но вот наступил 2025-й, гендерные роли и нормы изменились, хотя и не так сильно, как хотелось бы. Красивых, ухоженных мужчин становится на наших улицах все больше. Некоторые белорусы в 40+ лет выглядят даже круче, чем в 20, пишет Onliner.

«Внутренний щелчок случился, когда мне исполнилось 33»

Пока мы готовились к этому интервью, обнаружили следующее: найти и разговорить красивого и ухоженного мужчину старше 40 — задача нелегкая. Почему так произошло, как быть и кто виноват — вопросы, на которые не ответит даже Александр Друзь. Хотя некоторые гипотезы, кхм, имеются.

Поэтому мы с особой радостью представляем нашего сегодняшнего героя: Андрей Попченко, 43 года. Родился в Ошмянах, с конца девяностых живет в Минске. Окончил Белорусскую государственную академию физической культуры (сейчас это называется БГУФК), но по специальности не проработал ни дня: нужно было зарабатывать деньги, строить квартиру, растить детей… Андрей — сотрудник фармацевтической компании. Еще в университете он встретил Олю, свою половинку, и с тех пор они вместе — уже 23 года в браке! Их дочери 22, а сыну 17. Если глубоко семейные красавцы существуют, то Андрей — один из них. Хотя сам он далеко не сразу осознал, какой привлекательной внешностью одарила его природа.

— Когда я появился на свет, бабушка сказала маме: «Рая, слава богу, что мальчик. Такой некрасивый!» Это у нас главная семейная байка, — улыбается Андрей. — Кстати, с сыном та же история: из «гадкого утенка» он со временем превратился в «красивого лебедя».

Рос я в провинции, в Ошмянах. Родители развелись, и мама поднимала нас с братом одна. Жизнь в провинции в девяностые… Было не до красоты. Мы выживали. Взрослые много работали, а дети были предоставлены сами себе. Помню, с друзьями стригли друг друга машинкой. Получались, честно говоря, нелепые прически. Кто-то «закосячил» — обривали налысо. Лет в 14 начали бить татуировки — тоже сами, неумело, как могли. Это моя единственная в жизни татуировка: я выбил буквы «О» и «А». Напророчил себе будущую жену — Олю.

Когда мы женились студентами, последним, о чем я думал, была красота. Помню, как ездили в загс из Ошмян в Минск, вся эта свадебная суматоха. Смотрю сейчас на фото: челочка какая-то смешная… Потом появились дети, нужно было поднимать семью, зарабатывать. Мы всего добивались вместе с женой. Я благодарен ее терпению, помощи, взаимовыручке.

Думаю, внутренний щелчок случился, когда мне исполнилось 33 года. Отлично помню этот момент. Спорт я к тому времени забросил, пополнел, весил 104 килограмма. Приехали друзья из Ошмян и Гродно, отметили мой день рождения. А через пару дней я сел смотреть фото и подумал: «Нет, Андрюша, так не годится. Нужно что-то менять: худеть, идти в тренажерный зал… Ты можешь выглядеть лучше». Я не хотел стать человеком, которому тяжело наклониться и завязать шнурки. И вернулся в спорт.

Сейчас, в 43, я нравлюсь себе гораздо больше, чем в 20. Пришла осознанность. Понимаю, чего достиг в жизни. Мне комфортно в этом теле. И ничего менять в своей внешности я бы не стал. Даже шрам на носу, доставшийся в 6 лет из-за игрушечной машинки, не смущает. И теперь появилась новая семейная байка. Наша родственница, к сожалению, заболела деменцией и перестала узнавать людей. Она сказала: «Не помню, как Андрей выглядит, но помню, что красивый!» Родственники смеются: «Ну ты, Попченко, даешь!»

«Маникюр и педикюр — это не зазорно для современного мужчины»

Удивительное дело, но Андрей совсем не похож на самовлюбленного нарцисса. «Таких симпатичных парней, как я, очень много», — смущается он. А мы-то знаем: это неправда! Конечно, у красоты есть своя цена: дисциплина, регулярные усилия, силовые тренировки.

— Хотелось бы мотивировать читателей. Смотрите, мне 43, и я прекрасно себя чувствую, а кто-то в 30 поднимется на третий этаж — уже одышка. Это не окей. Нужно взяться за себя, иначе потом будет только хуже: проблемы с сердцем, сахарный диабет… Посмотрите на Тома Круза: такой живчик в 63. Или Дмитрий Нагиев, Федор Бондарчук — в 58 выглядят замечательно.

Моя спортивная рутина — это растяжка, тренажерка, бассейн. Хожу в зал. Бывает, и каждый день занимаюсь в тренажерке по полтора часа. Если вы спрашиваете о «бюджете на красоту», то, пожалуй, годовой абонемент в фитнес-клуб почти за 4 тыс. рублей — это самый серьезный пункт расходов. Все остальное — мелочи. Вот рыбалка, моя подлинная страсть, — это действительно дорого: спиннинги, воблеры, приманки на щуку.

Я делаю эпиляцию. А что здесь такого? Да, лет 15 назад мужская эпиляция была в диковинку. А теперь это вошло в норму. Кто-то бьет татуировки, кто-то нос прокалывает, кто-то носит бороду… Каждому свое. Салон маникюра и педикюра тоже иногда посещаю. Считаю, что это не зазорно для мужчины. Это раньше пришел слесарь со смены с грязными пальцами — и хорошо. А для современного мужчины опрятные руки — это уже норма. Если хочешь хорошо выглядеть, то ходить на маникюр и педикюр вполне правильно. Косметолога я не посещаю: специалист сказал, что кожа отличная, ничего делать не надо. Из уходовой косметики пользуюсь специальным кремом под глаза, который покупает дочка, — Sesderma Men Active Eye Contour Gel. Но что я! У нас есть парень в зале, лет 35, он после сауны штук пять всяких средств наносит на лицо. Мне в этом смысле повезло: отличная генетика.

Волосы я не крашу. Только в 19 лет экспериментировал: выкрасился в блондина, выглядел как цыпленок. А еще в нулевых было модно мелирование у мужчин, помните?.. Буквально недавно у меня появился первый седой волос — дочка заметила. Все знакомые поражаются: «Андрей, да ты красишься?» — «Нет! У меня правда нет седых волос». Говорю же, генетика. Я в этом плане в маму пошел.

Честно, я бы не сказал, что веду очень уж здоровый образ жизни. Я живой человек! На выходных могу и вина выпить, и виски. Конечно, стараюсь следить за питанием. У меня поставлено четко: в рационе всегда больше белка. Во второй половине дня вообще убираю углеводы. В конце концов, то, как мы выглядим, на 65% зависит от того, что мы едим. Можно в зале хоть каждый день убиваться по пять часов, но, если ты не будешь качественно питаться и восстанавливаться, ничем хорошим это не кончится.

Люблю парфюм, причем хороший. Сейчас у меня три аромата. Но стараюсь не переусердствовать: жена не любит, когда аромат слишком сильный. Один, максимум два нажатия на распылитель — это и называется «не переборщить».

А еще я не выйду на улицу без прически. Проснулся лохматый, взъерошенный — и вперед — это не моя история. Не люблю расхлябанность и неопрятность. Всегда укладываю волосы. Регулярно хожу к парикмахеру. Но бороду не ношу: она добавляет брутальности и подчеркивает возраст. Думаю, начну экспериментировать с бородой в 45. Еще успею повзрослеть.

Что касается одежды, я не особенно гонюсь за трендами. Сегодня модно одно, завтра другое. Я ношу то, в чем мне комфортно. Хотя дочка повторяет: «Папа, одевайся по моде!» Сейчас все полюбили оверсайз, а мне он ну совсем не нравится. Даже как-то раз дошло до скандала в семье: одели меня дети в оверсайз, а я в нем как пугало. Дочь не сдавалась: «Папа, ты должен действовать по моде!»

«Люди постоянно не дают мне реальный возраст»

Клинический психолог Юлия Лапина в своей книге «Тело, еда, секс и тревога» в 2020 году заметила: у мужчины общество обычно спрашивает «Что ты сделал?», а у женщины — «Как ты выглядишь?». Получается, сегодня правила изменились.

— Никто не отменял требования быть добытчиком. Но у мужчины общество тоже начинает спрашивать «Как ты выглядишь?», — кивает Андрей. — Конечно, в неблагополучном районе Минска и престижном ответ может быть разным. Да и вообще, конвенциональная красота — это очень субъективно. Мое мнение: человек должен ухаживать за собой, не запускать. Никому ничего не навязываю, но, повторюсь, подниматься на третий этаж с одышкой — это не окей. Быть стройным, подтянутым, нравиться самому себе — совсем другая история. Внутренний мир человека тоже имеет значение. Ведь ты можешь быть тысячу раз симпатичным, но внутри — **дак. И что тогда толку от красоты?

Я совершенно не боюсь возраста и старения. Сейчас многим друзьям исполнялось 45, прошла череда дней рождений… И все такие: «Уже 45». А я говорю: «Еще 45!» Совершенно не нужно скрывать свой возраст, ведь это отличное время, чтобы наслаждаться жизнью. Ты уже сделал все, что мог, и это здорово — просыпаться каждый день и радоваться, что все есть. Кризис среднего возраста как-то прошел мимо меня — дуымаю, благодаря жене. Вы заметили, что именно благодаря женщинам многие мужчины выглядят хорошо? И я сейчас не про «вдохновение» и «женственную женственность». Моя жена — лучшая мотивация. Она сильная, с характером, сама может заработать денег и подставить плечо.

Люди постоянно не дают мне реальный возраст, думают, что я на 5—7, а то и на 10 лет моложе. Вот недавно отдыхали с женой на Кубе, там новые знакомые говорят: «Андрей, да тебе 33 года, ну что ты врешь!» А когда были в Турции, про дочку думали, что это моя сестра. «Сколько тебе, 43? Мы тебе максимум 35 давали!»

Знакомятся ли со мной молодые женщины? Да, особенно в тренажерке. Хотя и видят, что на пальце обручальное кольцо, а рядом жена. Внимания хватает. Кто-то подмигнет, кто-то улыбнется. А я смотрю и думаю: «Ты же ровесница моей дочери, господи, совсем дите!» Мне это просто не интересно. Жена относится к такому спокойно, адекватно, волосы на себе не рвет. Оля доверяет мне, а я — ей.

Андрей с дочерью Яной (слева) и женой Олей (справа)

Думаю, самое главное в вопросе красоты — это полюбить себя. По-честному. То есть посмотреть в зеркало и не отмахиваться, мол, и так сойдет. Ведь с возрастом будет только хуже. Вот как я увидел свое фото в 33 года и понял: Андрюша, нужно браться за себя. Посмотреть со стороны, каким ты можешь стать, — и двигаться к этой цели. Естественно, без дисциплины ничего не добьешься. Вопрос не в деньгах или статусе, а в ежедневных усилиях. И здесь важен не только физический процесс, но и интеллектуальный: книги, курсы, развитие… Сейчас так много возможностей, чтобы не стоять на месте.

