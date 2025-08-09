WSJ: Европа и Киев предложили собственный план для переговоров Путина и Трампа 6 9.08.2025, 19:59

Европейская цель состоит в том, чтобы вместе с Украиной установить общую красную линию.

Европейские страны вместе с Украиной представили контропозицию по урегулированию конфликта перед предстоящими переговорами между российским диктатором Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Европейские государства и Украина отреагировали на план Путина по прекращению огня контрпредложением, которое, по их мнению, должно служить основой для того, чтобы будущие переговоры между президентом Трампом и российским диктатором приобрели динамику.

По данным издания, европейская сторона отклонила российское предложение обменять контролируемые Украиной части Донецкой области на прекращение огня.

Европейские правительства, включая правительства Великобритании, Германии и Франции, а также Украины, решили ответить на мирное предложение, которое появилось после встречи Путина и специального посланника США Стива Уиткоффа в Кремле на этой неделе.

После этих переговоров президент Трамп пропустил установленный им самим срок для введения жестких вторичных санкций против России и согласился на встречу с Путиным на Аляске 15 августа.

Цель Европы в урегулировании войны в Украине

Европейская цель состоит в том, чтобы вместе с Украиной установить общую красную линию, которая, по мнению европейских чиновников, должна применяться к любым потенциальным переговорам с Россией.

- Будущее Украины не может быть решено без украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность. Европейцы также обязательно будут частью решения, поскольку это касается их безопасности, - написал президент Франции Эммануэль Макрон.

Европейское предложение включает требование о прекращении огня перед любыми другими шагами. Оно также предусматривает, что обмен территориями может происходить только на взаимной основе, то есть если Украина выведет свои войска из некоторых регионов, Россия должна вывести свои из других.

"Нельзя начинать процесс, уступая территорию в разгар боевых действий, - сказал один из европейских переговорщиков.

Важно также и то, что европейский план, который был представлен вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, посланнику Трампа в Украине Киту Келлоггу и Виткофу, также предусматривает, что любые территориальные уступки Киева должны быть подкреплены железными гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО.

Европейский план был разработан и представлен американской стороне главными помощниками европейских лидеров, также известными как шерпы. Вэнс присутствовал на встрече, тогда как большинство других американских чиновников участвовали в ней посредством видеосвязи.

Реакция Зеленского на условия Путина

Путинский план шокировал президента Украины Владимира Зеленского, которого не пригласили на встречу в Аляске, и европейских лидеров. После субботнего разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он назвал этот план «планом свести все к обсуждению невозможного» и заявил, что Украина никому не отдаст свою землю.

Любое соглашение, достигнутое Трампом и Путиным в Аляске, не будет иметь большой ценности без участия европейских лидеров, заявил другой высокопоставленный европейский чиновник.

В то же время анонимный высокопоставленный помощник европейского лидера сказал, что «обидно», что Путин сумел избежать запланированных Трампом карательных мер, которые бы серьезно повредили военной экономике России и в конечном итоге уменьшили ее способность к эскалации вторжения в Украину.

Путин же продемонстрировал, насколько он уязвим к давлению со стороны США, и Трамп должен воспользоваться своим влиянием.

Во время встречи с Вэнсом европейские чиновники еще раз подчеркнули, что будущее Украины не может обсуждаться без Украины. Независимо от того, что будет происходить в Вашингтоне, Европа будет продолжать предоставлять Украине оружие и средства, заявил один из высокопоставленных европейских чиновников.

