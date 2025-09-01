закрыть
Украинская разведка поразила в Крыму уникальный военный объект

  • 1.09.2025, 10:54
  • 1,862
Украинская разведка поразила в Крыму уникальный военный объект

Новые подробности дерзкой операции.

Во временно оккупированном Крыму бойцы ГУР Минобороны уничтожили ряд важных целей россиян - по данным ВМС ВСУ, среди них есть уникальный радиотелескоп РТ-70. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, пишет unian.net.

В частности его попросили прокомментировать информацию Главного управления разведки о поражении на территории АРК ряда радиолокационных систем.

По словам военного, на территории украинского полуострова, захваченного в 2014 году, враг разместил очень много различных систем ПВО.

«Сколько там стоит радиолокационных средств, пожалуй, и сами россияне вам не скажут. Потому что постоянное движение, постоянная поддержка эшелона. Постоянное поддержание плотности достаточно большой, высокой на временно оккупированной территории Крыма, конечно, не случайно. Ее цель - и прикрытие так называемого Крымского моста, и прикрытие всей военной инфраструктуры Крыма, который оккупанты насытили за период полномасштабного вторжения достаточно серьезно», - сказал Плетенчук.

Эшелонированная ПВО России в АРК, отметил спикер, также прикрывает Новороссийск (РФ), где базируются, в частности, ракетоносители Черноморского флота РФ. Ведь много средств поражения, уточнил военный, может идти по территории полуострова, потому что речь и об Азовском море. Плетенчук добавил, что в любом случае прореживать эту плотность это вопрос № 1, потому что пока есть плотность ПВО выполнять другие миссии довольно сложно. Поэтому абсолютно понятны стратегия и тактика, и россияне всегда пытаются компенсировать потери.

