закрыть
10 сентября 2025, среда, 19:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Алла Пугачева: Теперь понимаю, почему у меня столько родни из Беларуси

2
  • 10.09.2025, 18:24
  • 7,424
Алла Пугачева: Теперь понимаю, почему у меня столько родни из Беларуси

Известная певица рассказала о своих корнях.

Российская певица Алла Пугачева дала большое интервью для программы «Скажи Гордеевой». Звезда советской и российской сцены рассказала, что сделала генетический тест:

— Я наполовину полька. Понимаю, почему у меня столько родни из Беларуси. Видимо, они из Польши пришли. Теперь понимаю, почему у меня в роду были такие имена — Ядвига.

Напомним, прадед и прабабушка Аллы Пугачевой жили в деревне Взгорск Славгородского района Могилевской области. В их семье было семеро детей, в том числе и дед певицы — Михаил. Во времена коллективизации он уехал в Москву, где и родился сын Борис — отец Пугачевой.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох