Алла Пугачева: Теперь понимаю, почему у меня столько родни из Беларуси

Алла Пугачева: Теперь понимаю, почему у меня столько родни из Беларуси2
- 10.09.2025, 18:24
- 7,424
Известная певица рассказала о своих корнях.
Российская певица Алла Пугачева дала большое интервью для программы «Скажи Гордеевой». Звезда советской и российской сцены рассказала, что сделала генетический тест:
— Я наполовину полька. Понимаю, почему у меня столько родни из Беларуси. Видимо, они из Польши пришли. Теперь понимаю, почему у меня в роду были такие имена — Ядвига.
Напомним, прадед и прабабушка Аллы Пугачевой жили в деревне Взгорск Славгородского района Могилевской области. В их семье было семеро детей, в том числе и дед певицы — Михаил. Во времена коллективизации он уехал в Москву, где и родился сын Борис — отец Пугачевой.