Алла Пугачева: Теперь понимаю, почему у меня столько родни из Беларуси 2 10.09.2025, 18:24

Известная певица рассказала о своих корнях.

Российская певица Алла Пугачева дала большое интервью для программы «Скажи Гордеевой». Звезда советской и российской сцены рассказала, что сделала генетический тест:

— Я наполовину полька. Понимаю, почему у меня столько родни из Беларуси. Видимо, они из Польши пришли. Теперь понимаю, почему у меня в роду были такие имена — Ядвига.

Напомним, прадед и прабабушка Аллы Пугачевой жили в деревне Взгорск Славгородского района Могилевской области. В их семье было семеро детей, в том числе и дед певицы — Михаил. Во времена коллективизации он уехал в Москву, где и родился сын Борис — отец Пугачевой.

