10 сентября 2025, среда, 19:36
Во Франции протестующие захватили Лионский вокзал

4
  • 10.09.2025, 19:05
  • 1,972
Власти зафиксировали более 430 акций по всей стране.

Во Франции 10 сентября прошли массовые акции под лозунгом «Заблокируем всё», передает AP.

Демонстранты вышли на улицы в знак протеста против мер жесткой экономии, в том числе предложения правительства сократить соцрасходы, передает BFMTV.

В Париже около 400 человек ворвались на Лионский вокзал, заблокировав один из крупнейших транспортных узлов столицы.

По данным МВД, к 13:00 было задержано 295 человек, из них 171 — в парижском регионе. Власти зафиксировали более 430 акций по всей стране, в которых участвовали около 29 тыс. человек. В Париже и других городах произошли стычки с полицией, поджоги и блокировки движения.

