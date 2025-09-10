закрыть
10 сентября 2025, среда, 20:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь открыла погранзаставу на границе с Украиной

  • 10.09.2025, 20:03
Беларусь открыла погранзаставу на границе с Украиной

По фарватеру Днепра.

Беларусь открыла новый комплекс пограничной заставы на границе с Украиной, сообщили в Государственном пограничном комитете.

Новая погранзастава «Асаревичи» открылась на участке Гомельской погрангруппы в Брагинском районе. Под ее охраной - примерно 37 километров госграницы, проходящей также по фарватеру Днепра в пределах района.

Благодаря новому комплексу у пограничников будут созданы все условия для комфортного проживания и несения службы. Также там обустроили места для хранения и ремонта техники, питомник для служебных собак, городок погранслужбы и спортобъекты.

– В едином комплексе с заставой построен жилой дом для семей пограничников, - прокомментировали в пресс-службе.

Глава ГПК Константин Молостов обратил внимание, что погранзастава «Асаревичи» стала третьим из шести запланированных к возведению в 2025-м объектов.

Еще отметили, что новая погранзастава оснащена по последнему слову техники. У пограничников есть оптико-электронные и радиоэлектронные системы, приборы ночного видения, тепловизоры и другие средства. Все объединено в единую автоматизированную систему.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох