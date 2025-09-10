Арина Соболенко провела вечер в компании Дэвида Бекхэма 3 10.09.2025, 22:42

Первая ракетка мира и знаменитый в прошлом футболист пересеклись на пивном фестивале в США.

Первая ракетка мира Арина Соболенко поужинала в компании владельца «Интер Майами» Дэвида Бекхэма. Теннисистка и знаменитый в прошлом футболист пересеклись на пивном фестивале в США, организованном в честь производителя пива Stella Artois.

– Отличная компания. Спасибо за ужин, – написала Соболенко в соцсетях.

Соболенко и Бекхэм встречались и раньше. В частности, весной англичанин вручил белоруске специальный подарок по поводу ее победы на турнире в Майами.

