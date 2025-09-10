закрыть
10 сентября 2025, среда, 23:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Арина Соболенко провела вечер в компании Дэвида Бекхэма

3
  • 10.09.2025, 22:42
  • 1,352
Арина Соболенко провела вечер в компании Дэвида Бекхэма

Первая ракетка мира и знаменитый в прошлом футболист пересеклись на пивном фестивале в США.

Первая ракетка мира Арина Соболенко поужинала в компании владельца «Интер Майами» Дэвида Бекхэма. Теннисистка и знаменитый в прошлом футболист пересеклись на пивном фестивале в США, организованном в честь производителя пива Stella Artois.

– Отличная компания. Спасибо за ужин, – написала Соболенко в соцсетях.

Соболенко и Бекхэм встречались и раньше. В частности, весной англичанин вручил белоруске специальный подарок по поводу ее победы на турнире в Майами.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох