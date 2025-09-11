Apple TV+ штурмует Голливуд и бьет рекорды на «Эмми» 11.09.2025, 18:20

Компания умеет совмещать технологичность с творческими рисками.

Почти шесть лет спустя после запуска Apple TV+ технологический гигант Apple уверенно закрепился в Голливуде. На предстоящей церемонии «Эмми» сервис получил 81 номинацию за 14 проектов — лучший результат компании. Лидеры гонки — научно-фантастическая драма «Разделение» и сатира на Голливуд «Студия», пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Apple TV+ стартовал в 2019 году с несколькими оригинальными сериалами, среди которых «Утреннее шоу». Тогда стратегия компании подвергалась критике за ограниченный каталог. Однако руководители Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург сделали ставку на качественный контент, предоставив авторам творческую свободу. Такой подход позволил привлечь звезд и работать над проектами, от которых отказались другие студии.

«Разделение» Бена Стиллера, которому никто не хотел давать зеленый свет, получил 27 номинаций и стал главным фаворитом «Эмми». Схожим доверием Apple поддержала сериал «Терапия» с Джейсоном Сигелом.

Сейчас библиотека Apple TV+ насчитывает десятки оригинальных проектов, а расходы на производство выросли с $660 млн в 2019 году до $4,9 млрд в этом году. По оценкам аналитиков, у сервиса около 60 млн подписчиков. Для сравнения: Netflix тратит около $17 млрд и имеет более 300 млн пользователей.

Успехи в сериалах дополняются достижениями в кино. В 2022 году «Кода» принесла Apple «Оскар» за лучший фильм, а летом гоночная драма «F1» с Брэдом Питтом собрала кассу в мировом прокате.

Apple доказала, что умеет совмещать технологичность с творческими рисками, и сегодня ее стриминг воспринимается как одна из главных площадок Голливуда.

