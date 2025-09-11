Трамп посмертно наградит убитого соратника высшей наградой США 4 11.09.2025, 20:18

1,110

Чарли Кирк

Известный консервативный активист Чарли Кирк был застрелен на мероприятии в Университете долины Юта.

Президент США Дональд Трамп посмертно наградит своего убитого соратника, политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы, рассказал глава государства в начале выступления в Пентагоне по случаю годовщины терактов 11 сентября. Он добавил, что дата будет объявлена в ближайшее время.

«Чарли был выдающимся человеком своего поколения, борцом за свободу и источником вдохновения для миллионов и миллионов людей», — сказал президент США.

Глава государства выразил уверенность, что «голос Чарли и мужество, которое он вселил в сердца людей, особенно молодежи, будут жить».

Возвращаясь в Белый дом после своей речи, Трамп сообщил журналистам, что планирует поговорить с семьей Кирка позднее в четверг.

Накануне 31-летний Кирк получил ранение во время выступления в Университете долины Юта, его состояние оценивалось как тяжелое. Позднее Трамп сообщил, что Кирк скончался.

По данным ФБР, была найдена винтовка, предположительно, использованная при стрельбе. На ней и трех неиспользованных патронах внутри были выгравированы высказывания «антифашистской идеологии», сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Оружие нашли в лесу, оно было завернуто в полотенце.

Президентская медаль Свободы — одна из двух высших наград США для гражданских лиц, вручаемая по решению главы государства. Учреждена 33-м президентом Гарри Трумэном в 1945 году для награждения за заслуги во время Второй мировой войны.

