Британия и Франция хотят усилить восточный фланг НАТО истребителями Rafale и Eurofighter 1 11.09.2025, 22:02

О помощи Польше также заявили Нидерланды и Чехия.

Британия и Франция заявили о намерении отправить в Восточную Европу истребители Rafale и Eurofighter в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими дронами. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Onet.

По его словам, союзники Польши сделали конкретные заявления о помощи после инцидента с российскими дронами.

В частности, Нидерланды ускоряют поставки в Польшу двух из трех своих батарей Patriot.

«Они также принимают решение о размещении систем ПВО малой дальности и систем противодронной обороны, направив 300 солдат», – добавил министр.

Также, по его словам, Чехия должна отправить в Польшу три вертолета Ми-17, опытные команды и около 1000 солдат.

