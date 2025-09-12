Германия выступила за ужесточение визового режима для россиян 6 12.09.2025, 14:25

В рамках нового пакета санкций.

В рамках подготовки нового пакета санкций Европейского Союза против России, продолжающей войну в Украине, правительство ФРГ выступает за ужесточение визового режима для россиян.

В документе о позиции Берлина в этом вопросе содержится призыв к полной реализации рекомендаций, опубликованных Еврокомиссией в 2022 году.

Эти рекомендации предполагали серьезные визовые ограничения для граждан России в Шенгенской зоне, сообщает «Немецкая волна».

Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус

- О 19-м пакете санкций сейчас идут переговоры, он находится в стадии подготовки. Сейчас курсирует очень много идей: некоторые правильные, некоторые - нет. Я бы тоже подождал завершения процесса, прежде чем смогу это подтвердить или опровергнуть.

В министерстве иностранных дел ФРГ ранее указали, что после начала полномасштабной войны в Украине Берлин ужесточил правила выдачи россиянам национальных и шенгенских виз. По данным МИД Германии, в 2024 году диппредставительства стран выдали гражданам РФ более чем на 90 процентов меньше шенгенских виз, чем до пандемии в 2019 году.

Между тем последние данные свидетельствуют об увеличении числа виз, выданных россиянам. Граждане РФ в 2024 году получили около 542 тысяч краткосрочных виз в странах ЕС и других странах Шенгенской зоны, включая Швейцарию. Это значительно меньше, чем в 2019 году, но примерно на 20% больше, чем в 2023-м. Большинство из них выдали южные страны Евросоюза - Италия (более 152 тысяч виз), Франция (124 тысячи), Испания (111 тысяч) и Греция (почти 60 тысяч). Для сравнения - ФРГ в 2024 году выдала россиянам около 17 тысяч шенгенских виз.

ЕС обсуждает ужесточение визового режима для РФ

По данным СМИ, в рамках 19-го пакета санкций Евросоюз может еще сильнее ограничить выдачу гражданам России туристических виз. Как пишет итальянское агентство ANSA, эту тему подняли в свете большого количества въездов россиян в ЕС этим летом. Кроме того, Еврокомиссия может ввести ограничения для российских дипломатов.

В конце августа министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призывал Евросоюз запретить свободное передвижение дипломатов из России в Шенгенской зоне в рамках «меры по ослаблению возможностей России». «Мы предоставляем российскому режиму неоправданное преимущество, и оно используется для содействия диверсионным операциям», - заявил Липавский изданию Politico. С аналогичным предложением выступила Польша.

В сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией, из-за чего визовый сбор вырос с 35 до 90 евро, а заявки стали дольше обрабатываться. Некоторые европейские страны, в том числе Польша, Латвия, Литва, Эстония и Чехия, полностью прекратили выдачу туристических виз российским гражданам.

