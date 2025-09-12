Каждый год Сибирь теряет 300 тысяч жителей 3 12.09.2025, 15:34

МВД России приказали стабилизировать численность населения Сибири.

Российские власти решили бороться с депопуляцией Сибири: МВД, Минтруду и Минздраву поручено стабилизировать численность населения Сибирского федерального округа. Это следует из скорректированной стратегии развития региона до 2035 года. В документе отмечается, что работа начнется в 2025 году, а ее результатами должны стать снижение смертности и активное переселение в регион соотечественников, проживающих за рубежом. Также планируется принять меры, чтобы сбалансировать региональный рынок труда. В частности, ответственные ведомства должны решить проблему дефицита кадров, в том числе в социальных учреждениях, пишет The Moscow Times.

С 1991 года население Сибири сократилось на 12%, подсчитывали ранее в «Институте ВЭБа». Больше жителей из российских регионов потерял только Дальний Восток. По состоянию на начало 2025 года в Сибирском федеральном округе проживали 16,482 млн человек, или 11,29% от численности населения России. Ежегодно из Сибири уезжают порядка 287 тыс. экономически активных жителей. Этот отток осложняется последствиями демографического провала 1990-х годов. В результате сокращение населения в возрасте от 25 до 44 лет к 2030 году может достигнуть 20%, подсчитывали аналитики FinExpertiza на основе данных Росстат. При этом уже сегодня доля жителей Сибири в наиболее экономически активном возрасте находится на историческом минимуме.

Ранее член Совета по правам человека при президенте Сергей Караганов заявил, что «трехсотлетнее европейское путешествие России завершилось». Он призвал вернуться к «истокам» России, которые находятся в Сибири. При этом Караганов предложил отправить строить «новую сибирскую Россию» участников войны против Украины. «Бойцы, которые будут возвращаться с войны… должны не только пополнить управленческий класс, но и получить перспективную высококвалифицированную и высокооплачиваемую работу, строя новую инфраструктуру Сибири. Многие из них останутся там, станут сибиряками, как это было при строительстве Транссиба и БАМа», — отметил член Совета по правам человека при президенте.

Караганов добавил, что уже ведет работу над проектом «Восточный поворот 2.0, или Сибиризация России» вместе с группой ученых, бизнесменов и общественных деятелей. По его словам, особое внимание уделяется развитию транспортных коридоров «Север — Юг», которые должны соединить Россию через Сибирь со странами Азии.

