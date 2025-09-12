закрыть
12 сентября 2025, пятница, 17:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Политзаключенный Вацлав Орешко полностью ослеп

1
  • 12.09.2025, 17:00
  • 1,818
Политзаключенный Вацлав Орешко полностью ослеп
Вацлав Орешко

Он находится в ИК № 22.

Освобожденные белорусские политзаключенные провели первую пресс-конференцию в Вильнюсе.

Основатель еженедельника «Рэгіянальная газета» Александр Манцевич рассказал о состоянии здоровья белорусского культуролога, одного из профсоюзных активистов 70-летнего Вацлава Орешко:

- Мы остаемся политзаключенными, потому что мы не можем вернуться на Родину, домой, к своим семьям. Хочу напомнить об одном заключенном, который еще остается там: Вацлав Орешко, 1955 года рождения, профсоюзный лидер, проходил по одному делу с Геннадием Федыничем.

Он полностью потерял зрение в тюрьме. Если он сам идет по коридору, то разбивается в кровь, и он не один такой, кто потерял там здоровье. Надо помнить об этих людях и их судьбах.

Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию конференции.

Напомним, что 5 января 2023 года Орешко приговорили к восеми годам лишения свободы в условиях усиленного режима.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский