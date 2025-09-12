Политзаключенный Вацлав Орешко полностью ослеп 1 12.09.2025, 17:00

Вацлав Орешко

Он находится в ИК № 22.

Освобожденные белорусские политзаключенные провели первую пресс-конференцию в Вильнюсе.

Основатель еженедельника «Рэгіянальная газета» Александр Манцевич рассказал о состоянии здоровья белорусского культуролога, одного из профсоюзных активистов 70-летнего Вацлава Орешко:

- Мы остаемся политзаключенными, потому что мы не можем вернуться на Родину, домой, к своим семьям. Хочу напомнить об одном заключенном, который еще остается там: Вацлав Орешко, 1955 года рождения, профсоюзный лидер, проходил по одному делу с Геннадием Федыничем.

Он полностью потерял зрение в тюрьме. Если он сам идет по коридору, то разбивается в кровь, и он не один такой, кто потерял там здоровье. Надо помнить об этих людях и их судьбах.

Напомним, что 5 января 2023 года Орешко приговорили к восеми годам лишения свободы в условиях усиленного режима.

