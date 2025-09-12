Банки вводят новые ограничения для белорусов 12.09.2025, 17:37

Они касаются криптовалюты и ЕРИП.

Белoрусские банки ограничивают операции с криптокошельками, обратил внимание телеграм-канал banki24.by.

«БСБ Банк» сообщил, что с 15 сентября будут временно ограничены операции в ЕРИП в пользу операторов криптоплатформ в мобильном приложении и интернет-банке, а также при обращении в кассу.

«Технобанк» также предупредил клиентов, что с 15 сентября приостанавливает проведение операций, связанных с пополнением криптокошельков:

- наличными через кассы банка;

- произвольным платежом через дистанционное обслуживание — мобильный и интернет-банкинг;

- операциями через ЕРИП;

- безналичными переводами с текущих расчетных счетов при обращении к специалистам банка.

Ранее схожие ограничения с 15 сентября анонсировали в «БНБ-Банке» и «Паритетбанке».

