12 сентября 2025, пятница, 17:42
Банки вводят новые ограничения для белорусов

  • 12.09.2025, 17:37
Банки вводят новые ограничения для белорусов

Они касаются криптовалюты и ЕРИП.

Белoрусские банки ограничивают операции с криптокошельками, обратил внимание телеграм-канал banki24.by.

«БСБ Банк» сообщил, что с 15 сентября будут временно ограничены операции в ЕРИП в пользу операторов криптоплатформ в мобильном приложении и интернет-банке, а также при обращении в кассу.

«Технобанк» также предупредил клиентов, что с 15 сентября приостанавливает проведение операций, связанных с пополнением криптокошельков:

- наличными через кассы банка;

- произвольным платежом через дистанционное обслуживание — мобильный и интернет-банкинг;

- операциями через ЕРИП;

- безналичными переводами с текущих расчетных счетов при обращении к специалистам банка.

Ранее схожие ограничения с 15 сентября анонсировали в «БНБ-Банке» и «Паритетбанке».

