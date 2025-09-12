Банки вводят новые ограничения для белорусов
- 12.09.2025, 17:37
Они касаются криптовалюты и ЕРИП.
Белoрусские банки ограничивают операции с криптокошельками, обратил внимание телеграм-канал banki24.by.
«БСБ Банк» сообщил, что с 15 сентября будут временно ограничены операции в ЕРИП в пользу операторов криптоплатформ в мобильном приложении и интернет-банке, а также при обращении в кассу.
«Технобанк» также предупредил клиентов, что с 15 сентября приостанавливает проведение операций, связанных с пополнением криптокошельков:
- наличными через кассы банка;
- произвольным платежом через дистанционное обслуживание — мобильный и интернет-банкинг;
- операциями через ЕРИП;
- безналичными переводами с текущих расчетных счетов при обращении к специалистам банка.
Ранее схожие ограничения с 15 сентября анонсировали в «БНБ-Банке» и «Паритетбанке».