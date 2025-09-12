Польский замминистра Граматыка: В Беларуси происходит что-то, о чем мы не знаем 5 12.09.2025, 19:29

7,208

Внести ясность поможет Трамп.

Заместитель министра цифровизации Польши Михал Граматыка считает, что в Беларуси происходят некие скрытые от общественности события и прояснить ситуацию может поведение президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью Onet, заметило «Зеркало»

Комментируя решение Лукашенко об освобождении более полусотни заключенных, Михал Граматыка предположил, что в Беларуси могут произойти некие закулисные перемены.

По его словам, в нашей стране происходит «что-то, о чем мы не знаем и что не можем сегодня определить».

— Мы видим это в медийном и социальном пространстве. Надеюсь, что в ближайшие дни появятся ответы. Если президент США будет обращаться к Лукашенко в очень фамильярном тоне, значит, что-то происходит, — заявил замминистра.

Чем именно может обернуться такое положение дел, он не пояснил.

Политик напомнил, что 11 сентября в Беларуси вышли на свободу 52 заключенных, среди которых оказались трое поляков. Ранее в тот же день Лукашенко встретился в Минске с представителем президента США Джоном Коулом, который передал письмо от Дональда Трампа с «теплыми поздравлениями и пожеланиями здоровья, благополучия и успехов в совместной работе на благо народов США и Беларуси».

При этом среди освобожденных не было политзаключенного журналиста и активиста польского меньшинства Андрей Почобута.

Граматыка подчеркнул, что Министерство иностранных дел Польши ведет «гигантскую работу» для его освобождения.

— Это высококлассные профессионалы, которые уже многие месяцы работают над тем, чтобы Пачобут был освобожден из белорусской тюрьмы. Надеюсь, что в конце концов они добьются успеха. Надеюсь, что это произойдет во взаимодействии с нашими союзниками, которые имеют гораздо больше аргументов в переговорах с белорусским режимом, — заявил замминистра.

