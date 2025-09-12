закрыть
ВСУ полностью сорвали российскую наступательную операцию на Сумы

  • 12.09.2025, 21:47
ВСУ полностью сорвали российскую наступательную операцию на Сумы

Об этом сообщил Зеленский.

Российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана украинскими силами, сообщил в пятницу, 12 сентября, президент Владимир Зеленский по результатам Ставки Верховного Главнокомандующего.

«Продолжаются бои в приграничье Сумской области, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности вследствие понесенных потерь», — написал украинский президент.

Также, по словам Зеленского, Украина продолжает активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой области и Запорожье.

«Благодарен всем нашим солдатам, сержантам и офицерам, которые выполняют боевые задачи на соответствующих направлениях и наносят ощутимые потери россиянам», — добавил президент.

26 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал о положительных изменениях на фронте, в частности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

По его словам, в приграничных районах Сумской и Харьковской областей наблюдалась положительная динамика, в значительной степени благодаря активным действиям воинов 225-го штурмового полка, 71-й егерской бригады и подразделений Сил специальных операций.

