США придумали, как заставить Кремль прекратить войну 13.09.2025, 11:12

Трамп представил свою идею союзникам.

США озвучили идею новых санкций против России, которые могут побудить Кремль к миру. Штаты планируют призвать своих союзников в «Большой семерке» ввести тариф на Китай и Индию в размере 100% за то, что они покупают российскую нефть. США также будут призывать своих союзников ввести санкции против организаций, поддерживающих российскую военную промышленность.

Об этом сообщает издание Bloomberg. Президент Дональд Трамп заявил, что его терпение к Путину «быстро заканчивается», и пригрозил новыми экономическими санкциями. «Это очень сильно ударит по санкциям в отношении банков, а также по нефти и тарифам», – сказал он в интервью.

США также предложат странам «Большой семерки» создать законный путь для ареста иммобилизованных суверенных российских активов и рассмотреть возможность ареста или использования этих активов для финансирования обороны Украины. Подавляющее большинство из около 300 миллиардов долларов иммобилизованных активов РФ находится в Европе.

Индия сейчас является одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти в Азии. Отдельно, чиновники США обсуждали с европейскими коллегами идею постепенного изъятия замороженных российских активов, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее начать переговоры, сообщают источники, знакомые с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности.

Канада, которая председательствует в Большой семерке, созвала встречу министров финансов группы, чтобы «обсудить дальнейшие меры по усилению давления на Россию и ограничения ее военной техники», говорится в заявлении.

Министр финансов США Скотт Бессент во время этой «экстренной» дискуссии в Большой семерке повторил призыв Трампа к группе: «Если они действительно настроены прекратить войну в Украине, они должны присоединиться к Соединенным Штатам во введении тарифов на страны, которые покупают нефть у России», говорится в заявлении Министерства финансов.

В заявлении Министерства финансов США также говорится, что Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир приветствовали обязательство «изучить возможность использования иммобилизованных российских суверенных активов для дальнейшего улучшения обороны Украины».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com