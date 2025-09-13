13-секундный трюк Кейт Миддлтон с прической покорил интернет

13-секундный трюк Кейт Миддлтон с прической покорил интернет1
- 13.09.2025, 13:22
- 3,194
Принцесса эффектно убрала волосы.
Принцесса Уэльская снова удивила простым, но эффектным жестом, который вызвал множество обсуждений в сети.
11 сентября Кейт Миддлтон посетила Marina Mill в графстве Кент - семейное предприятие по производству шелка. В элегантном сером костюме и черных туфлях она знакомилась с работой мастеров и даже сама попробовала трафаретную печать.
Но внимание зрителей привлекла не только ее заинтересованность к ремеслу, но и мгновенная «прическа без резинки». Когда принцесса захотела убрать длинные волосы от лица, под рукой не оказалось ни резинки, ни заколок. Всего за несколько секунд она скрутила локоны в низкий пучок, завязав их узлом.
Видео, которое распространило Hello Magazine, вызвало множество реакций. Одни комментаторы удивляются простоте и ловкости Кейт, другие же говорят, что каждая женщина с длинными волосами делает такую же прическу.
Сама прическа продержалась достаточно долго, чтобы принцесса завершила свой творческий эксперимент. И даже если Кейт незаметно подкрепила пучок заколкой, ее быстрый способ стал новым интернет-хитом.