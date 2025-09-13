закрыть
13 сентября 2025, суббота, 17:26
Пять детективных сериалов, от которых невозможно оторваться

  • 13.09.2025, 16:12
Пять детективных сериалов, от которых невозможно оторваться

Некоторые из них можно посмотреть за одни выходные.

Детективные сериалы всегда захватывают зрителей, ведь каждая серия заставляет следить за движениями персонажей, замечать детали и гадать, кто на самом деле виноват.

Сайт «УНИАН» собрал для вас пять детективных сериалов, которые затрагивают до глубины и держат в восторге до финальных титров.

1. Мейр из Исттауна (Mare of Easttown)

Детектив Мейр Шиен работает в небольшом городке, где все друг друга знают. Когда происходит шокирующее убийство, ей приходится расследовать преступление, балансируя между работой и собственными личными проблемами.

В главных ролях: Кейт Уинслет («Разум и чувства», «Титаник», «Чтец»), Джулианна Николсон («Август: Графство Осейдж», «Блондинка») и Гай Пирс («Помни», «Тайны Лос-Анджелеса»).

Рейтинги: IMDb - 8.4/10; Rotten Tomatoes - 95%.

2. Охотник за разумом (Mindhunter)

Сериал погружает в работу агентов ФБР, которые изучают психологию серийных убийц, чтобы предсказать их действия и предупредить новые преступления. Напряжение нарастает с каждым интервью, а психологические игры держат в постоянном напряжении.

В главных ролях: Джонатан Грофф («Хор», «В поиске»), Холт Маккелени и Анна Торв («Граница», «Последние из нас»).

Рейтинги: IMDb - 8.6/10; Rotten Tomatoes - 97%.

3. Презумпция невиновности (Presumed Innocent)

Ужасное убийство переворачивает с ног на голову офис прокурора Чикаго, когда в преступлении подозревают одного из его сотрудников.

В главных ролях: Джейк Джилленхол («Стрингер, «Горбатая гора», «Переводчик»), Рут Негга («Отбросы») и Билл Кэмп («12 лет рабства»).

Рейтинги: IMDb - 7.7/10; Rotten Tomatoes - 79%.

4. Страйк (Strike)

Детективный сериал о частном следователе и его помощнице Робин, которые раскрывают сложные преступления в Лондоне. Город скрывает немало тайн, и каждое расследование открывает новые шокирующие факты. Снято по мотивам серии книг Джоан Роулинг «Страйк».

В главных ролях: Том Берк («Фуриоза») и Холлидей Грейнджер («Борджиа», «Любовник леди Чаттерлей»).

Рейтинги: IMDb - 7.9/10; Rotten Tomatoes - 83%.

5. Защищая Джейкоба (Defending Jacob)

История о семье, чей сын подозревается в убийстве. Отец пытается найти истину и одновременно защитить ребенка, пока секреты прошлого всплывают на поверхность.

В главных ролях: Крис Эванс («Фантастическая четверка», «Мстители»), Мишель Докери («Аббатство Даунтон») и Джейден Мартелл («Оно», «Телефон мистера Герригена»).

Рейтинги: IMDb - 7.8/10; Rotten Tomatoes - 70%.

