В польских городах звучат сирены воздушной тревоги 13.09.2025, 19:10

Закрыт аэропорт в Люблине.

В Польше жители Люблинского воеводства получили сообщения об угрозе воздушной атаки. Сообщения получили жители Хелмского, Красноставского, Ленчинского, Свиндинского и Влодавского повятов. Это произошло в субботу вечером, 13 сентября, пишет onet.pl.

«Угроза воздушной атаки. Соблюдайте особую осторожность. Следуйте указаниям служб. Ожидайте дальнейших сообщений», — говорится в сообщениях.

В связи с угрозой воздушного нападения было отдано распоряжение включить сирены воздушной тревоги в Хелме. «Просим сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями», — обратился мэр города Якуб Банашек.

Сирены были включены также в Свиднике. «Просим сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями», — сообщил мэр города.

Как ранее писал сайт Charter97.org, Польша подняла в небо авиацию из-за дронов РФ над Украиной.

