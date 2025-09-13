Генконсульство Испании в Москве остановило прием заявлений на визы 1 13.09.2025, 21:30

1,038

Там оформляли документы и для белорусов.

Генконсульство Испании в Москве на неизвестный срок приостановило прием заявлений на оформление виз, сообщается на сайте визового центра BLS. «Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам Генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления», — отмечается в сообщении. Конкретная причина ограничений не называется, как и их предполагаемые сроки.

Отметим, что это решение повлияет и на белорусов. Граждане нашей страны подают документы в Визовый Центр Испании в Минске. Затем визовый центр перенаправляет документы в Генеральное консульство Испании в Москве, так как в Беларуси нет посольства Испании.

В середине июня Испания вместе с Францией ужесточила порядок въезда для россиян и белорусов, ограничив возможности безвизового транзита. Мадрид ввел обязательное оформление транзитной визы категории TAP для граждан РФ, совершающих пересадки в международных зонах испанских аэропортов, сообщала пресс-служба консульства Испании в Москве. Согласно заявлению, с 12 июля все владельцы российских загранпаспортов, следующих транзитом через Испанию, обязаны иметь визу.

Ранее Reuters и итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники сообщали, что ЕК планирует представить проект нового пакета санкций против РФ 15 сентября. По данным ANSA, предлагаемые визовые ограничения связаны с ростом количества въездов россиян в Шенгенскую зону летом 2025 года. Среди возможных мер — квоты на выдачу шенгенских виз туристам из РФ, увеличение сроков рассмотрения заявлений и консульского сбора. DPA писало, что Германия предложила ЕК существенно сократить выдачу шенгенских виз туристам из России. Особое внимание Берлин призвал уделить Италии, Франции и Испании, куда российские туристы приезжают чаще всего.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com