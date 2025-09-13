закрыть
13 сентября 2025, суббота
Украина отказалась играть с Беларусью

  • 13.09.2025, 22:22
  • 1,280
Украина отказалась играть с Беларусью

Белорусская сборная получит бронзу Евролиги по пляжному футболу без матча.

В матче за бронзовые награды Суперфинала Евролиги по пляжному футболу судьба свела Беларусь и Украину. Но украинская команда отказалась играть против белорусов и поединок сборных не состоится, сообщает пресс-служба Всемирной организации пляжного футбола.

14 сентября сборная Беларуси выйдет на песок, чтобы засвидетельствовать неявку соперника на матч. После этого белорусы отправятся на награждение бронзовыми медалями.

