Украина отказалась играть с Беларусью
- 13.09.2025, 22:22
- 1,280
Белорусская сборная получит бронзу Евролиги по пляжному футболу без матча.
В матче за бронзовые награды Суперфинала Евролиги по пляжному футболу судьба свела Беларусь и Украину. Но украинская команда отказалась играть против белорусов и поединок сборных не состоится, сообщает пресс-служба Всемирной организации пляжного футбола.
14 сентября сборная Беларуси выйдет на песок, чтобы засвидетельствовать неявку соперника на матч. После этого белорусы отправятся на награждение бронзовыми медалями.