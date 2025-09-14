Руководитель разведки Эстонии: Россия боится полноценной гонки вооружений с Западом 14.09.2025, 2:27

У ней нет шансов.

У России нет шансов выиграть гонку вооружения у ЕС, при условии, что европейским странам удастся реализовать свои планы по увеличению вооружений.

Как сообщает «Европейская правда», такое заявлении во время 21-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) сделал руководитель службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

«Российский военный потенциал уже достиг своего максимума, а дальнейшее увеличение военного производства будет для них очень непростой задачей. Именно поэтому, если Европа будет действовать правильно, мы сможем их догнать достаточно быстро»,– считает он.

Каупо Розин отмечает – перспектива полноценной гонки вооружения с Западом «вызывает у России беспокойство, ведь они прекрасно знают, что проигрывают в ней».

«Именно поэтому они (россияне) развивают информационные операции, рассказывают о Европе, которая будто бы разжигает войну, пытаются повлиять на европейцев, чтобы они выступали против перевооружения»,– утверждает глава эстонской разведки.

«Именно поэтому нам будет непросто сохранить существующую поддержку программ перевооружения»,– добавляет он.

