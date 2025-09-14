Политзаключенный Никита Золотарев вскрыл себе вены 2 14.09.2025, 11:16

Он отбывает наказание в ИК № 8 в Орше.

Как сообщает инициатива dissidentby, в конце августа политзаключенный Никита Золоторев порезал себе вены. Белорус отбывает наказание в ИК № 8, что в Орше.

— Его срочно доставили в больницу, где наложили швы. Никита жив, но его состояние вызывает серьезную обеспокоенность, — пишет инициатива и требует его немедленного освобождения.

Никиту Золоторева задержали в 2020-м, когда ему было 16 лет якобы за то, что тот бросил «коктейль Молотова» в сторону военнослужащих. Вместе с Леонидом Ковалевым и 25-летним Дмитрием Корнеевым его обвинили за события 10 августа 2020 года по трем статьям УК:

293 (Организация массовых беспорядков);

295−3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ);

364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел).

Его приговорили к пяти годам воспитательной колонии. 26 июня 2022 года Никиту этапировали из воспитательной колонии № 2 в гомельский СИЗО-3, а затем — в могилевскую колонию № 15. Позже его перевели из колонии в могилевскую тюрьму. Известно, что парень болеет эпилепсией.

Репрессии затронули и семью Никиты. Его отца Михаила Лапунова неоднократно арестовывали по ст. 19.11 КоАП за «распространение экстремистских материалов», а в 2023 году КГБ признал «экстремистским формированием» чат «Гомель за Никиту Золотарева», за что его отправили в колонию.

