Глава МИД Китая будет говорить с поляками о режиме Лукашенко 4 14.09.2025, 19:08

3,622

Ван И встретится с польским коллегой и президентом Навроцким.

Министр иностранных дел КНР Ван И посетит Польшу 15 сентября. Это первый официальный визит за последние шесть лет. Он планирует встретиться с главой польского МИД Радославом Сикорским и президентом Каролем Навроцким, пишет Gazeta Wyborcza.

Согласно их источникам в МИД, во время переговоров Радослава Сикорского с главой китайской дипломатии одной из главных тем станет роль Китая в отношениях с Россией и Беларусью, а также вовлеченность Пекина в войну в Украине.

Будет затронут и вопрос последствий напряженных польско-белорусских отношений для Китая. Пекин внимательно следит за ситуацией на границе двух стран. 11 сентября, в связи с учениями «Запад-2025», Польша закрыла пограничные переходы на Беларусь. В результате этого решения Варшавы был заблокирован, в частности, железнодорожный пограничный пункт в Малашевичах, называемый китайскими СМИ «воротами в Европу».

«Для Китая это важный вопрос», — говорят польские дипломаты.

