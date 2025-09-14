На дне белорусского озера найден древний город
- 14.09.2025, 21:50
Археологи держат его местонахождение в секрете.
Археологи и дайверы сделали неожиданное открытие на дне одного из белорусских озер, сообщил телеканал госТВ.
Несколько артефактов, найденных здесь ранее, подтолкнули исследователей к решению провести разведку территории. Результат превзошел ожидания: под водой они обнаружили остатки древнего города.
По словам специалистов, на дне четко просматриваются следы построек, выстроенных по кругу. Диаметр городища оценивается в 50–55 метров.
Над находкой — всего 4–5 метров воды, глубина озера небольшая. Однако из-за мутности видимость почти нулевая, поэтому основные исследования ведутся при помощи эхолота.
Сотрудники Института истории НАН Беларуси уже подняли около 50 находок. Среди них — серебряные височные кольца возрастом не менее 800 лет и другие украшения X века. Также обнаружены фрагменты лепной керамики железного века, что указывает: поселение существовало здесь задолго до нашей эры.
Ученые пока не раскрывают точное место открытия, чтобы защитить его от черных копателей.