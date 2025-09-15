ДНК раскрыло неожиданный факт в биографии Христофора Колумба
- 15.09.2025, 21:09
Удалось установить происхождение известного мореплавателя.
ДНК исследования пролили новый свет на происхождение известного мореплавателя Христофора Колумба. 22 февраля 1498 года Колумб, тогда мужчина около 40 лет, в своем завещании написал, что его имение в порту Генуя в Италии останется для семьи, «потому что оттуда я пришел и там родился». Большинство историков считают это подтверждением итальянского происхождения, но некоторые сомневались в подлинности документа, передает New Voice.
Команда испанского судебного генетика Хосе Антонио Лоренте из Университета Гранады провела многолетнее исследование. Ученые предположили, что Колумб мог родиться не в Италии, а в Испании, и что его предки имели еврейское происхождение.
Анализ ДНК, полученной от сына Колумба Фердинанда и брата Диего, соответствует испанскому или сефардскому еврейскому происхождению.
Однако специалисты призывают относиться к таким выводам осторожно. Антонио Алонсо, бывший директор Национального института токсикологии и судебных наук Испании, заявил:
«Научно мы не можем оценить данные документального фильма, потому что никаких результатов анализа не было предоставлено. Мы не знаем, какие исследования проводились».
Документы подтверждают, что Колумб родился между августом и октябрем 1451 года в Генуе. Только в юности он отправился в Лиссабон в поисках финансирования для своей экспедиции на запад в поисках нового пути на восток.
Теперь, благодаря ДНК, появилась возможность пересмотреть его семейную историю. Если выводы Лоренте подтвердятся, итальянское происхождение Колумба станет менее очевидным. В то же время вопрос о том, как человек с сефардским еврейским происхождением мог родиться в Генуе, будет оставаться открытым.
Ученые отмечают, что даже генетика не дает полной картины. Важно учитывать исторический и социальный контекст, в частности преследования меньшинств в 15 веке.
Сейчас Колумб остается фигурой, известной как итальянский моряк, который привлек внимание испанской короны и оставил неоднозначное наследие в истории.