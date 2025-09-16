«Уши вянут»: белорусы поставили россиянку на место 16.09.2025, 8:13

Россиянка написала, как после трех месяцев в Беларуси вернулась в РФ и обрадовалась «чистой русской речи».

Художник и исследователь Алина, которая проводит «энергии через интуитивные картины» и готовит проект «по раскрытию силы женщины через архетипы», рассказала в соцсети Threads, как после трех месяцев жизни в Беларуси вернулась к себе на родину и рада была «вновь слышать чистую русскую речь». В комментариях, ожидаемо, разгорелся лингвистический спор.

Пост привлек значительное внимание как российской, так и белорусской аудитории, собрав менее чем за сутки свыше 400 комментариев. Пока одни утверждали, что беларусы грамотнее разговаривают на русском, чем россияне, другие критиковали автора, которая, быть может, и не хотела никого обидеть, но все же обидела.

«Было б значна лепей, каб у Беларусi ўвогуле ўсе гутарылi на мове», — подчеркнул пользователь sergeve.

«В Беларуси довольно чистая речь. Со своими приятными вставками типа «добре». Мне всегда очень нравилось, а беларусский язык вообще секс. Беларусь — топчик», — поддержал dmitry_batuhtins.

«Россияне, которые сами не знают свой язык, приедут нас ему научить, вот спасибо большое», — удивился 21baba_jaga.

«А с чего вы взяли, что в России чисто русская речь? Очень часто слышу, как говорят русские, — уши вянут», — поинтересовалась подписчица с ником elegant_life_upgrades.

«Под чисто русской речью я имею в виду: русскую без акцента, на привычный манер.

В Беларуси хоть говорят и на русском, то на свой манер, и он отличается», — ответила автор поста.

«Более смешного и высокопарного заявления про «чистую русскую речь в России» слышать не приходилось. В Беларуси, в Казахстане, в Украине, в Молдове как раз грамотный русский язык. Да, бывает слышится говор, но, в целом, речь грамотная. А вот россияне, шастающие в Беларусь, поражают безграмотностью и акцентами в русском языке», — отметил другой пользователь.

«Спадзяюся, вы больш не прыедзеце», — выразил надежду mikita__kurocka.

