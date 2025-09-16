Войска РФ попали в оперативное окружение в Сумской области 16.09.2025, 8:21

ВСУ освободили территории и отбросили врага к границе.

Положение оккупационной армии РФ на Сумском направлении продолжает ухудшаться, часть группировки в оперативном окружении.

У Сил обороны Украины серьезные успехи в приграничье Сумской области. Освобождены уже более 20 кв. км территорий, враг отброшен к границе.

Часть оккупационной группировки оказалась в оперативном окружении.Туры по Украине Об этом вечером 15 сентября сообщил Z-ресурс «Северный канал», связанный с ВС России, передает Dialog.UA.

«В Алексеевке все катится в… Пока назовем это оперативным окружением. А по-человечески - пацаны там уже на грани», — написал российский канал.

Накануне влиятельный OSINT-проект DeepState сообщил об успехе на данном участке фронта. Воинам 225-го штурмового полка удалось отбросить ВС РФ от укрепленных участков возле Константиновки и Новоконстантиновки. Судя по всему, это серьезно осложнило положение армии Путина.

