«Прибыли алкоголики старше 50 лет»

  • 16.09.2025, 9:37
Иллюстративное фото

Аналитики рассказали об «усилении» армии РФ в Сумской области.

Украинские войска оттеснили российские силы с их позиций в районе Новоконстантиновки и Константиновки. 14 и 15 сентября российские войска атаковали в Сумской и Курской областях, в том числе в районе Юнаковки. Российский военкор заявил, что украинские войска контратаковали в районе Андреевки. Аналитики из Института изучения войны озвучили ситуацию на Сумщине за прошедшие сутки.

Российский военкор, предположительно связанный с Северной группировкой войск, заявил, что российское военное командование усилило и пополнило подразделения 2-го и 3-го батальонов 30-го мотострелкового полка, вооружив солдат, страдающих алкоголизмом, старше 50 лет, ранее самовольно оставивших свои части или нарушивших воинскую дисциплину.

Эти резервисты заменят 1-й батальон 30-го мотострелкового полка в районе Владимировки и Алексеевки. Сообщается, что подразделения 76-й и 106-й воздушно-десантных дивизий России действуют в районе Юнаковки. Подразделения 83-й бригады ВДВ и 137-го полка ВДВ также действуют в Сумской области. Подразделения 91-го саперно-инженерного полка действуют в Суджанском районе Курской области.

