Politico: Евросоюз отложил принятие 19-го пакета санкций против России
- 16.09.2025, 11:25
Пакет должен был быть представлен в среду, 17 сентября.
19-й пакет санкций Европейского союза против России не будет представлен в среду, как это планировалось ранее. Об этом сообщило Politico со ссылкой на дипломата ЕС.
Отмечается, что пакет санкций сняли с повестки дня Coreper II – Комитета постоянных представителей правительств государств-членов – на фоне давления президента США Дональда Трампа и самого Евросоюза на Словакию и Венгрию с требованием сократить зависимость от российской нефти.
«Информация была сообщена столицам поздно днем в понедельник, без всяких подробностей о том, когда будут обнародованы санкции. Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев», - пишет Politico.