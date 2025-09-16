Politico: Евросоюз отложил принятие 19-го пакета санкций против России 16.09.2025, 11:25

Пакет должен был быть представлен в среду, 17 сентября.

19-й пакет санкций Европейского союза против России не будет представлен в среду, как это планировалось ранее. Об этом сообщило Politico со ссылкой на дипломата ЕС.

Отмечается, что пакет санкций сняли с повестки дня Coreper II – Комитета постоянных представителей правительств государств-членов – на фоне давления президента США Дональда Трампа и самого Евросоюза на Словакию и Венгрию с требованием сократить зависимость от российской нефти.

«Информация была сообщена столицам поздно днем в понедельник, без всяких подробностей о том, когда будут обнародованы санкции. Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев», - пишет Politico.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com