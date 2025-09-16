закрыть
16 сентября 2025, вторник, 11:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Politico: Евросоюз отложил принятие 19-го пакета санкций против России

  • 16.09.2025, 11:25
Politico: Евросоюз отложил принятие 19-го пакета санкций против России

Пакет должен был быть представлен в среду, 17 сентября.

19-й пакет санкций Европейского союза против России не будет представлен в среду, как это планировалось ранее. Об этом сообщило Politico со ссылкой на дипломата ЕС.

Отмечается, что пакет санкций сняли с повестки дня Coreper II – Комитета постоянных представителей правительств государств-членов – на фоне давления президента США Дональда Трампа и самого Евросоюза на Словакию и Венгрию с требованием сократить зависимость от российской нефти.

«Информация была сообщена столицам поздно днем в понедельник, без всяких подробностей о том, когда будут обнародованы санкции. Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев», - пишет Politico.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук