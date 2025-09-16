В Беларуси хотят призывать в армию еще одну категорию граждан 1 16.09.2025, 14:33

3,860

Закон уже отправлен на рассмотрение.

В Беларуси планируют призывать в армию уклонистов с «уголовкой». Такой законопроект рассматривают так называемые депутаты. В частности, готовятся изменения и дополнения в закон Беларуси о воинской обязанности и воинской службе.

Изменения и дополнения касаются возможности призывать на военную службу граждан, уклонившихся от призыва и в отношении которых возбудили уголовное дело, либо ведут судебное разбирательство.

— Будет закреплена возможность призыва граждан на военную службу, которые уклонились от мероприятий призыва и в отношении которых возбуждено уголовное дело, либо идет судебное разбирательство, — прокомментировал так называемый депутат Юрий Марецкий.

