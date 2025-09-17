закрыть
17 сентября 2025, среда
Уникальный суперкар выставили на аукцион за $4 миллиона

  • 17.09.2025, 17:09
Уникальный суперкар выставили на аукцион за $4 миллиона

Lamborghini Pregunta существует в единственном экземпляре.

В Бельгии выставили на аукцион уникальный Lamborghini Pregunta 1998 года. Футуристический 537-сильный суперкар существует в одном-единственном экземпляре.

За Lamborghini Pregunta планируют получить до 4 миллионов долларов. О единственном в своем роде авто рассказали на сайте аукциона Broad Arrow.

Футуристический дизайн Lamborghini Pregunta был разработан французским ателье Carrosserie Heuliez-Torino. Дизайнеры пытались сделать суперкар похожим на новейший, на то время, истребитель Dassault Rafale.

Клиновидный кузов без крыши изготовили из карбона и покрыли матовой краской. Конечно же, сохранили фирменные «гильотинные» двери.

Салон Lamborghini Pregunta получился не менее оригинальным и инновационным. Его отделали бирюзовой алькантарой, установили цифровой щиток приборов, навигацию и камеры вместо зеркал заднего вида.

В основе авто лежал знаменитый суперкар Lamborghini Diablo — именно у него позаимствовали шасси и 5,7-литровый 537-сильный V12. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 333 км/ч.

Единственный выпущенный суперкар Lamborghini Pregunta демонстрировался на автосалонах в Париже и Женеве, а также на различных автошоу. С 2007 года автомобиль находился в частной коллекции.

