«Лукашенко поставили шах»
- 18.09.2025, 11:20
У диктатора начались проблемы из-за закрытой границы.
Александр Лукашенко, пойдя на обострение отношений с Варшавой, угодил в крайне неблагоприятную для себя ситуацию. Перекрытие польскими властями границы с Беларусью поставило под удар весь комплекс «всепогодных» белорусско-китайских отношений, которые Минск тщательно выстраивал десятилетиями.
Как пишет специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Белорусская выведка», «штаб Лукашенко собирался в закрытом режиме по поводу перекрытия границы». На заседании присутствовали «все силовики и часть экономического блока».
«Проговаривали ответные меры. Противопоставить оказалось нечего. Лукашенко осознал, что последствия для него носят катастрофический характер», - говорится в публикации.
Арест польского монаха-кармелита Гжегожа Гавела, обвиненного белорусскими властями в шпионаже, был воспринят окружением Александра Лукашенко «как внутренняя диверсия», а «отправка дронов (на территорию Польши. – прим.) в сговоре с Москвой дополнила провал».
Но самые большие проблемы у Лукашенко с Пекином, откуда уже «пришел сигнал заканчивать».
«Наши источники сообщили, что перекрытие транзита по всей границе ЕС - самый болезненный вопрос для обоих диктаторов, который способен парализовать экономику РФ и РБ и завершить войну без помощи США.
Два геополитических шага: шах и мат. Где шах - перекрытие всей границы ЕС, а мат- отказ от энергоносителей», - пишет — Telegram-канал.