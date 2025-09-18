закрыть
«Лукашенко поставили шах»

  • 18.09.2025, 11:20
  • 2,054
«Лукашенко поставили шах»

У диктатора начались проблемы из-за закрытой границы.

Александр Лукашенко, пойдя на обострение отношений с Варшавой, угодил в крайне неблагоприятную для себя ситуацию. Перекрытие польскими властями границы с Беларусью поставило под удар весь комплекс «всепогодных» белорусско-китайских отношений, которые Минск тщательно выстраивал десятилетиями.

Как пишет специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Белорусская выведка», «штаб Лукашенко собирался в закрытом режиме по поводу перекрытия границы». На заседании присутствовали «все силовики и часть экономического блока».

«Проговаривали ответные меры. Противопоставить оказалось нечего. Лукашенко осознал, что последствия для него носят катастрофический характер», - говорится в публикации.

Арест польского монаха-кармелита Гжегожа Гавела, обвиненного белорусскими властями в шпионаже, был воспринят окружением Александра Лукашенко «как внутренняя диверсия», а «отправка дронов (на территорию Польши. – прим.) в сговоре с Москвой дополнила провал».

Но самые большие проблемы у Лукашенко с Пекином, откуда уже «пришел сигнал заканчивать».

«Наши источники сообщили, что перекрытие транзита по всей границе ЕС - самый болезненный вопрос для обоих диктаторов, который способен парализовать экономику РФ и РБ и завершить войну без помощи США.

Два геополитических шага: шах и мат. Где шах - перекрытие всей границы ЕС, а мат- отказ от энергоносителей», - пишет — Telegram-канал.

