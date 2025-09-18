закрыть
18 сентября 2025, четверг
Трамп: Путин подвел меня

7
  • 18.09.2025, 18:34
  • 1,578
Трамп: Путин подвел меня

Президент США прокомментировал нежелание диктатора РФ остановить войну в Украине.

Правитель России Владимир Путин «действительно подвел» американского лидера Дональда Трампа в вопросе мирного урегулирования войны в Украине. В очередной раз своим негодованием по поводу несговорчивости коллеги из Кремля хозяин Белого дома поделился 18 сентября во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Трамп в очередной раз заявил, что он закончил семь войн и российско-украинская должна стать восьмой. Президент США подчеркнул, что конфликт в Украине он считал самым простым для завершения благодаря, как он считал, его отношениям с Владимиром Путиным.

— Я думал, что проще всего будет провести операцию благодаря моим отношениям с президентом Путиным, но он подвел меня. Он действительно подвел меня. Это должны были быть Россия и Украина. Посмотрим, чем это закончится, — подчеркнул американский лидер.

Стармер добавил, что в ходе встречи главы двух стран обсудили варианты увеличения поддержки Украины.

Ранее Дональд Трамп неоднократно выражал свое разочарование действиями Владимира Путина по Украине.

2 сентября он заявил, что с президентом России у него «всегда были прекрасные отношения».

— Я очень разочарован. Тысячи людей умирают. Умирают не американцы, а русские, украинцы, и их тысячи, и это бессмысленная война. <…> Посмотрим, что будет, но я очень разочарован в президенте Путине. Могу это сказать, и мы сделаем что-то, чтобы помочь людям жить. Знаете, дело не в Украине. Дело в том, как живут люди. Каждую неделю умирают 7000 человек. В основном солдаты. Но 7000 человек. И если я могу помочь остановить это, я считаю своим долгом это сделать. Я очень разочарован, — отметил Трамп.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил регулярное «разочарование» президента США Дональда Трампа темпами украинского урегулирования его привычкой решать проблемы быстро.

— Когда президент Трамп говорит, что он разочарован, частично, мне кажется, — я, естественно, не могу сказать, что я очень хорошо его знаю, но тем не менее общался с ним несколько раз, и какое-то у меня представление сложилось — частично это объясняется тем, что ему хочется быстрых решений, — сказал Лавров в интервью на Первом канале. — Где-то это может получиться, где-то — едва ли.

