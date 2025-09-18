закрыть
18 сентября 2025, четверг, 20:40
Белорусские гандболистки добились исторической победы над командой России

  • 18.09.2025, 19:39
Эта победа стала первой для белорусок за всю 30-летнюю историю противостояний с россиянками.

В Минске состоялись два товарищеских матча между национальными сборными Беларуси и России. Соперницы обменялись победами.

В первой встрече, которая прошла в среду, сильнее были гостьи. Они одолели хозяек зала, расположенного на столичной улице Бурдейного, со счетом 32:29.

А вот назавтра белоруски, с которыми совсем недавно начал работу новый главный тренер Игорь Папруга, сумели взять реванш. В острой борьбе они все же удачливее провели концовку - 33:32.

Эта победа стала первой для белорусок за всю 30-летнюю историю противостояний с россиянками. Самой результативной у сборной Беларуси стала Екатерина Губчик, забросившая семь мячей.

