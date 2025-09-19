закрыть
34 года назад бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» стали государственными символами Беларуси

  • 19.09.2025, 8:44
34 года назад бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» стали государственными символами Беларуси

Решение принял Верховный Совет 12-го созыва.

19 сентября 1991 года историческая символика, бело-красно-белый флаг и герб «Погоня», была признана государственной. Такое решение принял после краха СССР Верховный Совет Беларуси 12-го созыва — парламент, который был избран на частично свободных выборах.

Национальная символика оставалась государственной до незаконного «референдума» 1995 года.

Ранее бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» были символами Белорусской Народной Республики — первого государственного образования, которое объявило свою независимость от других стран и использовало слово «белорусский».

Герб «Погоня» — воин с поднятым мечом на белом коне в красном поле — известен в Беларуси с глубокой древности.

В качестве государственного герба Великого Княжества Литовского, древнего белорусского государства, его начал использовать великий князь Витень в конце XIII века. Изображением «Погони» украшены все государственные документы того времени, страницы «Литовской Метрики» и «Статутов».

«Погоня» была на знаменах белорусско-литовского войска во всех решающих битвах того времени — от Грюнвальда до Орши.

После Люблинской унии «Погоня» наряду с польским белым орлом размещалась на гербе Речи Посполитой и на королевском флаге. Даже после разделов Речи Посполитой в XVIII веке, когда Беларусь попала под власть России, «Погоня» осталась гербом белорусских губерний.

У бело-красно-белого флага в сегодняшнем виде, в отличие от «Погони», есть конкретный автор. Флаг создал в 1917 году Клавдий Дуж-Душевский.

Бело-красно-белую ленту в 1917 году стали носить и белорусские военные на фронтах Первой мировой войны, чтобы узнавать своих.

В декабре 1917 года на Всебелорусском съезде в Минске бело-красно-белый флаг уже единогласно признавался национальным символом Беларуси. Он стал государственным флагом Белорусской Народной Республики.

При советах флаг был запрещен, а после событий 2020 года в государственных СМИ и телеграм-каналах развернулась кампания по его дискредитации, и людей наказывают сутками даже за флаги и герб на аватарках.

