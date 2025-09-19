Морской экспорт нефтепродуктов из России рухнул почти на 20% 1 19.09.2025, 11:12

1,340

После ударов Украины по нефтяным заводам.

Атаки украинских дронов на нефтяную инфраструктуру России, которые продолжаются с начала августа, ударили по экспорту нефтепродуктов. С 1 по 15 сентября из российских портов на внешние рынки было отправлено 3,3 млн тонн топлива, что на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года, и на 16% меньше среднего значения июля. Это следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ), которые приводит «Коммерсант».

Снижение поставок было особенно заметным 11–15 сентября из-за последствий атаки на порт Приморск, откуда экспортируется до 300 тыс. баррелей дизельного топлива в сутки. По данным источников Reuters, в результате повреждения одного из терминалов порта отгрузки были временно приостановлены. Также на экспорте сказались внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), отмечают в ЦЦИ. Как подсчитывал Reuters, только в августе Россия вследствие украинских атак потеряла 17% мощностей нефтепереработки, или 1,1 млн баррелей в сутки. По данным источника «Коммерсанта» в отрасли, 1–16 сентября нефтепереработка снизилась до 4,96 млн баррелей в сутки, а 16 сентября — до 4,75 млн. Аналитики JPMorgan отмечали, что ниже 5 млн баррелей в сутки показатель в России не опускался с апреля 2022 года.

Восстановить портовую инфраструктуру для транспортировки сырья технически проще, чем ремонтировать НПЗ, говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он отметил, что снижение нефтепереработки может привести к росту экспорта сырой нефти. По данным Reuters, Россия уже увеличила запланированные объемы экспорта через порты Усть-Луга и Новороссийск, чтобы компенсировать перебои в Приморске. Усть-Луга должна будет перевалить не менее 2 млн тонн, что выше прежнего плана в 1,5 млн тонн, а Новороссийск должен экспортировать 3,1 млн тонн — максимум за последние месяцы.

Возможность экспорта светлых нефтепродуктов на данный момент определяется не внешним спросом или экономикой поставок, а балансом производства, внутреннего потребления и регулирования, говорит партнер Kept Максим Малков. По его словам, в текущих условиях рассчитывать на увеличение поставок не стоит.

Приоритетом для производителей нефтепродуктов остается внутренний рынок с высоким сезонным спросом, отмечает директор ЦЦИ Роман Соколов. Он прогнозирует, что по итогам сентября поставки нефтепродуктов из Балтийского и Черноморского бассейнов не превысят уровень августа, когда было отгружено около 3,3 млн тонн дизтоплива и 901 тыс. тонн мазута.

