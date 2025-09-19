На шотландском острове нашли остатки королевского замка 1 19.09.2025, 15:08

Он принадлежал могущественной династии.

Археологи обнаружили руины древнего замка на отдаленном шотландском острове Айла. Когда-то это место было центром власти так называемых Лордов Островов — могущественной династии, которая более 700 лет назад контролировала Западную New Voice.

По словам исследователей, крепость занимала два небольших участка земли посреди озера Финлагган. На большем из них стояла каменная башня примерно 18 на 18 метров — жилое и оборонительное помещение правителя. На другом располагались кухня, мастерские, часовня с кладбищем, жилые постройки и большой зал для пиров.

Лорды Островов, тесно связанные с кланом МакДоналдов, имели почти независимую власть в 13−15 веках. Они владели Гебридскими островами, частью Шотландии и даже территориями в Ирландии. Историки отмечают, что эти вельможи вели себя как равные королям Шотландии и Англии, заключая соглашения и принимая послов.

Крепость не имела мощных оборонительных сооружений, что свидетельствует: МакДоналды чувствовали себя в центре своих владений вполне безопасно. Но в конце 15 века шотландский король Яков 4 решил ограничить их влияние. Во время военной экспедиции многие здания были разрушены, и постепенно замок пришел в упадок.

Сегодня о нем не осталось письменных источников, но археологические исследования подтвердили, что именно Финлагган был главным административным и церемониальным центром Лордов Островов.

Раскопки проводились еще в 1989—1998 годах, в частности при участии известной британской команды Time Team. Итоги многолетней работы представил в новой книге «Археология Финлаггана, Айла» историк Дэвид Колдуэлл. Он отметил, что это место имеет национальное значение и надеется, что его исследование станет основой для дальнейших научных работ.

