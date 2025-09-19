закрыть
19 сентября 2025, пятница, 19:41
Пять культовых фильмов с высоким рейтингом, которые стоит посмотреть вечером

  • 19.09.2025, 19:07
  • 1,186
Пять культовых фильмов с высоким рейтингом, которые стоит посмотреть вечером

Каждый из них выделяется своим уникальным посланием.

Приготовьтесь к глубоким размышлениям и трогательным эмоциям, ведь эта подборка приглашает вас в кинематографическое путешествие, которое воспевает неповторимость каждого человека. Эти ленты заставляют по-новому посмотреть на себя и мир вокруг.

«Кино 24» собрали фильмы, которые стали культовыми благодаря своим мощным посланием и способности касаться самых сокровенных струн души.

«Форрест Гамп» (1994)

Эта подборка не могла обойтись без действительно культового фильма, который стал настоящим культурным феноменом и олицетворением жизнеутверждения. Лента режиссера Роберта Земекиса заставила смеяться, плакать и задумываться зрителей по всему миру, прочно закрепившись в сердцах как одна из самых трогательных историй всех времен.

Сюжет фильма строится вокруг Форреста Гампа – простого, добродушного человека с низким IQ, который, несмотря на все жизненные вызовы и ограничения, проживает удивительно яркую и насыщенную жизнь. Он становится свидетелем и участником ключевых исторических событий США XX века: от войны во Вьетнаме и встреч с президентами до рождения рок-н-ролла и развития Apple. Жизнь Форреста – это ряд случайностей, приводящих к невероятным достижениям, но самое важное – это его неизменная доброта, искренность и вера в лучшее.

«Жизнь прекрасна» (1997)

Этот фильм – улыбка надежды посреди ужасов войны. Трагикомедия Роберто Бениньи, который также исполнил в ленте главную роль, рассказывает о Гвидо Орифиче, жизнерадостного и оптимистичного еврея, который влюбляется в прекрасную учительницу Дору (Николетта Браски) и создает с ней счастливую семью.

Однако идиллия разрушается с приходом Второй мировой. Гвидо вместе с сыном Джозуэ попадает в концентрационный лагерь. И отец начинает делать все возможное и невозможное, чтобы его маленький сын верил, что все, что происходит вокруг – это большая игра за приз, а не ужасная реальность. Это невероятное родительское пожертвование и умение видеть свет даже в бездне тьмы делают фильм настоящим гимном несокрушимости человеческого духа.

Лента получила мировое признание и множество наград, среди которых Гран-при Канн и три премии Оскар: за лучший фильм на иностранном языке, лучшую главную мужскую роль и лучшую музыку.

«Шоу Трумэна» (1998)

Лента, снятая режиссером Питером Виром, является глубокой философской притчей, исследующей границы свободы, истины и человеческого достоинства. В центре истории – Трумен Бербанк, обычного человека, который живет в городке Сихейвен.

Трумен живет обычную жизнь, но даже не подозревает, что буквально все его существование – от рождения и до сегодня, – является самым масштабным в мире реалити-шоу, транслируемое 24/7. Каждый человек, которого он встречает, каждый уголок его дома – это часть огромной декорации и актерского состава, а его "семья" и "друзья" – это оплачиваемые актеры.

Этот сюжетный ход выводит на первый план саму суть фильма: имя главного героя, Трумен, является омонимом к английскому True man – "Настоящий человек", подчеркивая, что он единственный, кто живет настоящей, не постановочной жизнью в этом огромном симуляторе.

«Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008)

Фантастическая драма Дэвида Финчера, основана на одноименном рассказе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Фильм приглашает нас в необычайное путешествие сквозь время и судьбу, заставляя задуматься о быстротечности жизни и ее истинном смысле.

История имеет уникальную предпосылку: Бенджамин Баттон рождается в 1918 году с физическими особенностями глубокого старика. Однако, в отличие от других людей, дальше он не стареет, а молодеет – его тело с течением лет меняется в обратном направлении, от старости к детству. Фильм прослеживает необычную жизнь этого человека, полную встреч, расставаний, любви и потерь на фоне бурных исторических событий. Бенджамин, живущий по уникальным правилам, переживает мировые войны, встречает разных людей и наблюдает за тем, как время неустанно движется вперед для всех, кроме него.

Одним из самых впечатляющих аспектов фильма является трансформация Брэда Питта для главной роли. В течение съемок внешность актера меняли с помощью передовых визуальных эффектов и грима, чтобы показать Бенджамина в разном возрасте – от глубокой старости до юности и, в конце концов, детства. Это была титаническая работа, которая позволила Питту воплотить персонажа, существующего вне привычных рамок времени, и за это команда фильма получила заслуженные три премии Оскар: за лучшую работу художника-постановщика, грим и визуальные эффекты.

«Скрытая красота» (2016)

Лента от режиссера Дэвида Френкеля приглашает в щемящее путешествие сквозь боль потери к глубинному пониманию смысла бытия. В главных ролях – звездный актерский ансамбль: Уилл Смит, Кейт Уинслет, Кира Найтли, Эдвард Нортон, Хелен Миррен и Майкл Пенья.

Фильма рассказывает об успешном руководителе рекламного агентства Говарда Инлета, который после трагической гибели маленькой дочери полностью теряет смысл жизни. В отчаянии Говард начинает писать письма к трем абстрактным понятиям: Времени, Любви и Смерти. Неожиданно для него, эти понятия, олицетворенные тремя странными личностями, начинают физически проявляться в его жизни, чтобы помочь ему найти путь к исцелению.

«Скрытая красота» – это фильм, который показывает обычно невидимые нити, которые связывают человеческие судьбы, примиряет с тем фактом, что смерть является частью жизни, а также напоминает, что любовь и время могут исцелить даже самые глубокие раны.

