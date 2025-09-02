BBC: Что известно о первом ударе «Фламинго» 2 2.09.2025, 8:33

Фото: Fire Point

Серьезный вызов для России.

В субботу Украина, вероятно, впервые ударила «Фламинго» — крылатой ракетой собственного производства — по российской цели, предполагает военный обозреватель BBC Павел Аксенов.

Киев заявил о производстве этой ракеты несколько недель назад, в августе. Ее фото и технические характеристики были обнародованы перед поездкой Владимира Зеленского в Вашингтон.

Как выяснилось, она может лететь на три тысячи километров и нести до тонны взрывчатки.

Первый боевой выход «Фламинго»?

В субботу утром украинские войска ударили по российскому военному объекту на берегу Перекопского залива в районе города Армянск в аннексированном Крыму.

По данным интернет-издания «Астра», удар по пограничной заставе ФСБ России нанесли ракетами «Нептун». Украинское издание «Милитарный» утверждает, что это были крылатые ракеты «Фламинго».

31 августа украинский телеграм-канал «Николаевский Ванек» выложил видео пуска ракет, похожих на «Фламинго», на морском побережье. В сообщении «Милитарного» сказано, что это были те самые ракеты «Фламинго», которые затем поразили заставу под Армянском.

Подтверждения этой информации от независимых источников не поступало.

При этом оценить характер ущерба тоже сложно — в открытом доступе нет спутниковых снимков высокого разрешения. У BBC есть спутниковые фото сервиса PlanetLabs, но их качество не позволяет оценить результаты удара.

Вероятно, повреждено здание комплекса пограничной заставы — на снимке видна темная точка, которая может свидетельствовать о взрыве.

Возможно также, что второй взрыв произошел рядом с территорией объекта — об этом также говорит темное пятно в районе дороги.

Заявленные возможности ракеты «Фламинго» — дальность в три тысячи километров и боевая часть весом более тонны — было бы легче оценить, если бы она пролетела большее расстояние. Застава находится всего в нескольких десятках километров от территории на побережье, которую контролируют ВСУ.

Однако на видеозаписях запусков видно, что это крылатые ракеты, по очертаниям действительно похожие на «Фламинго», которые публиковали ранее.

Серьезный вызов для России

Появление нового типа украинских ракет вызвало активное обсуждение в соцсетях, а из-за внешнего вида — двигатель или воздухозаборник, установленный сзади и сверху корпуса ракеты, а также фиксированные крылья — ее даже начали сравнивать с немецкой «Фау-1» времен Второй мировой войны или советским разведывательным беспилотником Ту-141 «Стриж».

Однако военные обозреватели по внешнему виду и заявленной дальности полета предполагают, что на самом деле речь идет об украинском варианте ракеты FP-5 эмиратской компании Milanion Group. Ее заявленные характеристики: дальность до 3 тыс. км, высота полета — до 5 км, крейсерская скорость — 850–900 км/ч, максимальная скорость — 950 км/ч, максимальное время в воздухе — до 4 часов.

Сколько таких ракет и как быстро Украина может их производить, пока неизвестно.

Тем не менее, даже запуск 10–15 таких ракет с тонной взрывчатки по какому-нибудь военному заводу в глубине России может стать серьезным вызовом для российского ВПК.

Дальность в 3 тыс. км, если эти ракеты действительно способны лететь на такое расстояние, позволит Украине «доставать» цели не только в приграничных районах России, но и на всей ее европейской территории, а также на Урале и в Татарстане.

Например, расстояние от Киева до Москвы — 750 км.

От Харьковской области до Елабуги в Татарстане, где производятся «Шахеды», — около 1400 км, а оттуда же до завода «Купол» в Ижевске (еще одного места производства «Шахедов») — около 1300 км.

