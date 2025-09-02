Футболист сборной Беларуси продолжит карьеру в словенском «Целе»
- 2.09.2025, 18:13
Виталий Лисакович подписал контракт до конца 2026 года.
Белорусский нападающий Виталий Лисакович представлен в качестве футболиста словенского «Целе», где одним из тренеров работает белорус Иван Маевский.
Контракт с 27-летним игроком рассчитан до 31 декабря 2026 года, информирует сайт «Целе».
Ранее Лисакович уже выступал на Балканах — за хорватские «Рудеш», «Вараждин» и дубль загребского «Динамо». Кроме того, он играл в России за «Локомотив», «Рубин» и «Балтику», в Беларуси — за солигорский «Шахтер».